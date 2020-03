Coronavirus: Aussteller rechnen mit Verschiebung der Hannover Messe

Endgültig wollen sich die Veranstalter erst Mitte März entscheiden, zahlreiche Aussteller gehen aber bereits jetzt davon aus, dass die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe mit mehr als 5000 Ausstellern nicht wie geplant im April stattfinden wird.

Die Deutsche Messe AG in Hannover hält sich mit offiziellen Aussagen bisher noch zurück. In Aussteller- und Messekreisen allerdings wird nun doch mit einer Verschiebung der weltgrößten Industrieschau Hannover Messe gerechnet. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Demnach verdichteten sich die Anzeichen, dass die Messe mit mehr als 5000 Ausstellern und mehr als 200.000 erwarteten Besuchern nicht wie geplant in der Zeit vom 20. bis 24. April ausgerichtet wird. In Messekreisen wird dem Bericht zufolge eine Verschiebung diskutiert. Eine komplette Absage ist derweil offenbar keine Option.

Veranstalter legen sich noch nicht fest

Vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Messe AG in Hannover noch mitgeteilt, dass die Ausbreitung des Erregers und die Verschiebung anderer Messen deutlich machten, “dass sich die Situation tagtäglich ändern kann”. Nach Meinung einiger Aussteller sieht die Lage nun offenbar anders aus, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Petition gegen Hannover Messe

Einige Bürger hatten angesichts des Coronavirus bereits eine Petition für eine Absage oder Verschiebung der Messe gestartet. „Es können nicht finanzielle Interessen, die sich durch die Absage der Messe sicher ergeben werden, vor den Schutz der Bevölkerung gestellt werden“, hieß es zur Begründung des Anliegens.

Die Hannover Messe würde mit einer Absage oder Verschiebung dem Beispiel anderer Ausstellungen folgen. Am Montag etwa wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt. Auch der Autosalon in Genf und der Mobile World Congress in Barcelona wurden aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus abgesagt.

