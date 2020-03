Coronavirus-Liveblog: In NRW grundsätzlich keine Großveranstaltungen mehr

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit immer mehr aus – auch in Europa und Deutschland. Das Robert-Koch-Institut erklärt ganz Italien zum Risikogebiet. In Deutschland haben sich mehr als 1139 Menschen infiziert, zwei Menschen sind am Montag in NRW gestorben, ein dritter Deutscher ist in Ägypten verstorben. Am Dienstag hat Sachsen-Anhalt seinen ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Die aktuelle Lage im Liveblog.

Berlin/Hannover. Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weiter aus. Alle Entwicklungen können Sie hier im Liveblog verfolgen.

Das Wichtigste in Kürze Die Lage weltweit (Stand: 10. März 2020, 06.30 Uhr): Weltweit sind laut der Johns-Hopkins-Universität mehr als 114.000 Fälle gemeldet. Rund 64.000 Menschen wurden bereits geheilt. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei mehr als 4000. Die meisten Fälle gibt es in China (etwa 81.000), Südkorea ist mit rund 7500 Infizierten das am zweitstärksten von Infektionen betroffene Land. So sieht es in Europa aus: Die meisten Coronafälle in Europa gibt es laut der der Johns-Hopkins-Universität mit rund 9000 Fällen in Italien. Nach Italien zählen Deutschland und Frankreich die meisten Fälle. In Frankreich starben 30 Menschen an den Folgen der Erkrankung, in Italien mehr als 450. Das RKI hat Südtirol zum Risikogebiet erklärt. Viele Infektionen in Deutschland stünden mit dieser Region in Zusammenhang. Die Lage in Deutschland: Laut Robert-Koch-Institut gab es am Montagnachmittag 1139 Menschen mit einer bestätigten Infektion. Die meisten davon treten in Nordrhein-Westfalen auf, im Kreis Heinsberg gibt es das intensivste Ausbruchsgeschehen. Stark betroffen sind auch Baden-Württemberg und Bayern. Am Sonntag ist der erste deutsche Staatsbürger gestorben, er hielt sich in Ägypten auf. Am Montag starben erstmals zwei Menschen in Deutschland (NRW) an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion. Am Dienstagmorgen meldete Sachsen-Anhalt seine ersten Coronafälle. Das Bundesland war bislang das einzige, das noch nicht von Covid-19 betroffen war. Soforthilfe: Deutschlandweit ist eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet: 030 9028 2828. Menschen, die eine eigene Infektion befürchteten, sollen laut KBV zunächst bei der Praxis oder die Arzthotline 116 117 anrufen. Wenn ein Infizierter gleich eine Praxis aufsuche, könne diese aus Gründen des Seuchenschutzes vorübergehend geschlossen werden, hieß es.

RND/seb/hsc/msc, mit dpa und AP