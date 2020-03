Im Crash-Modus: Dax stürzt zum Handelsstart um mehr als 7 Prozent ab

Erst ein Crash beim Ölpreis und nun der Dax: Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung nehmen an den Finanzmärkten weiter zu. Der Dax ist zum Handelsauftakt am Montag um 7,41 Prozent eingebrochen. Händler sprechen bereits von einem “schwarzen Montag”, Anleger fliehen in als sicher geltende Staatsanleihen.

Frankfurt/Main. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung nehmen an den Finanzmärkten weiter zu und führen zu einer beschleunigten Talfahrt an den Börsen. Nachdem die asiatischen Börsen am Morgen bereits eingebrochen waren, muss auch der Deutsche Aktienindex am Montag zu Handelsbeginn einen massiven Absturz hinnehmen.

Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer stürzte in den ersten Handelsminuten mehr als 7,4 Prozent ab und rutschte unter die 11.000er-Marke. Damit verliert der Dax gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag fast 900 Punkte.

Noch am Freitag hatte der Börsenindex mit 11.447 Punkten das tiefste Niveau seit Mitte August letzten Jahres verzeichnet. Laut Experten ist die nächste charttechnische Auffangmarke erst bei 10.279 Punkten, dem Tief aus dem Jahr 2018.

Größte Verlierer im Vormittagshandel sind unter anderem die Werte von Volkswagen (-8,34%), Bayer (-7,43%) und Siemens (-7,22%). Die geringsten Verluste verzeichnen derweil Vonovia und Beiersdorf mit Abschlägen von 2,7 und 3,1 Prozent.

Der M-Dax der mittelgroßen Börsentitel büßte am Montagmorgen 6,80 Prozent auf 23.068,82 Punkte ein. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, fiel um 5,66 Prozent auf 3049,06 Zähler.

Anleger fliehen in Staatsanleihen

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem “regelrechten Blutbad. „Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat.” Die Kurse von Bundesanleihen stiegen dagegen deutlich, und auch der Euro legte zu, denn auch er gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,98 Prozent auf 178,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,11 Prozentpunkte auf minus 0,828 Prozent.

Neben deutschen Anleihen waren in der Eurozone auch Papiere aus den Niederlanden, Österreich und Finnland gefragt. Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die italienische Regierung Regionen im Norden des Landes abgeriegelt. Betroffen sind die wirtschaftlich stärksten Regionen in Italien. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen stieg um 0,27 Prozentpunkte auf 1,34 Prozent.

“Obwohl in China die Infektionszahl ein Plateau erreicht zu haben scheint, rollt die Corona-Welle weiter und noch ist nicht abzusehen, wann dies ein Ende hat“, erklärten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Einbruch am Rohstoffmarkt

Die Nervosität unter den Anlegern ist hoch, nachdem es am Morgen bereits zu einem massiven Einbruch beim Ölpreis gekommen war. Dieser hatte seit Freitag zeitweise um mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Nachdem sich Russland und die Opec nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten, wird am Markt auf einen Preiskrieg spekuliert.

Die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl fielen am Montagmorgen um jeweils etwa 30 Prozent – der stärkste prozentuale Einbruch seit 1991. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 32,83 US-Dollar. Damit lag der Preis 12,44 Dollar niedriger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sackte um 12,44 Dollar auf 28,84 Dollar.

casc/dpa