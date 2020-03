Lieferengpässe wegen Coronavirus? Länder lockern Sonntagsfahrverbot für Lkw

Weltweit breitet sich das Coronavirus aus – auch in Deutschland werden immer mehr Infektionen gemeldet. Das Bundesverkehrsministerium will Engpässen durch Hamsterkäufen entgegenwirken und rät den Bundesländern, das Sonntagsfahrverbot für Lkw bis April aufgehoben. Drei Länder setzen die Maßnahme bereits um.

Berlin. Der Bund hat wegen Versorgungsengpässen bei bestimmten Waren im Zuge der Corona-Krise die Länder gebeten, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen zu lockern. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums bestätigte entsprechende Berichte von “agrarheute” sowie der “Saarbrücker Zeitung” (Samstag). Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus Covid-19 würden verschiedene Waren in stärkerem Maße als gewöhnlich nachgefragt, hieß es. Aufgrund der dadurch entstehenden Lieferengpässe entstünden dem Handel Probleme, die Verfügbarkeit des vollen Warensortiments zu jeder Zeit zu garantieren. Hierzu seien effiziente Lieferketten erforderlich.

Um dieser “Ausnahmesituation” wirksam begegnen zu können, habe das Bundesverkehrsministerium die Verkehrsministerien der Länder in einem Schreiben gebeten, zunächst bis einschließlich 5. April von einer Kontrolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbots abzusehen – soweit und solange Versorgungsengpässe für Waren aufgrund der Folgen der Ausdehnung des Coronavirus bestehen. Erste Bundesländern folgen der Empfehlung nun.

Erste Bundesländer setzen Sonntagsfahrverbot aus

Um Versorgungsengpässen infolge der Coronavirus-Epidemie vorzubeugen, lockert Bayern das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen. Die Regelung gelte bis zum 30. Mai für Lkw ab 7,5 Tonnen und nur für bestimmte Transporte, erläuterte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag. Hintergrund sei, dass wegen der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 verstärkt haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft werden. Mit der Lockerung „wollen wir sicherstellen, dass die Geschäfte auch durch Warentransporte an Sonn- und Feiertagen bestmöglich beliefert werden können“, sagte Herrmann.

Auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben das Lkw-Fahrverbot für den Transport von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln bis zum 30. Mai 2020 ausgesetzt.

Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen nicht fahren. Die Straßenverkehrsbehörden der Länder können laut Ministerium in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen vom Lkw-Sonn- und Feiertagsfahrverbot erteilen.

Handel fordert weitere Lockerungen

Unterdessen fordern auch Händler in Sachsen eine Lockerung des Sonntagsfahrverbotes für Lastwagen, um haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu transportieren. Damit könnten Einzelhandel und Logistik Lücken in den Regalen schneller wieder füllen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kauften die Menschen mehr haltbare Lebensmittel auf Vorrat. So seien in den vergangenen Tagen vor allem Reis, Nudeln, Konserven und Kekse in Sachsen über den Ladentisch gegangen, so Glaser.

„Die Grundversorgung ist definitiv sichergestellt“, betonte Glaser. Damit die Supermärkte das Sortiment allerdings in „ganzer Breite“ anbieten könnten, sei eine Anpassung der Lieferkette notwendig. Es habe bereits Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium zu einer Aufhebung des Sonntagsfahrverbotes sowie einer Lockerung der Sonntagsbeschäftigung im Bereich Logistik gegeben. „Bisher hat es leider noch nicht geklappt“, so Glaser.

Am Dienstagmittag ging die sächsische Landesregierung auf die Forderung ein: Das Bundesland lockert wegen der Ausbreitung des Coronavirus das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen, um mehr haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu transportieren. Eine solche Regelung soll zunächst bis Anfang April gelten, sagte Staatssekretär Hartmut Mangold vom Wirtschaftsministerium am Dienstag in Dresden.

RND/mf/dpa