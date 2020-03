Einschränkungen bei DB? Müller will Debatte anstoßen – Tschechien stoppt internationalen Bahnverkehr

Vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und seinen 15 Amtskollegen aus den Bundesländern fordert Berlins Regierender Bürgermeister mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus eine Debatte über Einschränkungen im Bahnverkehr. Er selbst räumt ein, für Berlin Fehler gemacht zu haben in der Bekämpfung des Virus Sars-CoV-2.

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat vor Beginn der Ministerpräsidenten-Konferenz eine Einschränkung des Bahnverkehrs wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ins Spiel gebracht. „Wird sie (die Deutsche Bahn) nun in Zukunft in Berlin und München und in Köln genauso halten wie bisher oder schränken wir den Verkehr ein“, fragte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Mit dieser Frage müsste man sich auf Bundesebene beschäftigen. An diesem Donnerstag beraten die Ministerpräsidenten in Berlin unter anderem über die Corona-Krise.

Berlins Bürgermeister Müller fordert koordinierte Ebene

Im Umgang mit der Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 räumte Müller Fehler ein. „Ich glaube, dass ich auch schneller hätte entscheiden müssen, wirklich alles abzusagen“, sagte er. Zugleich kritisierte er, dass es in der Vergangenheit keine Möglichkeit gegeben habe, ein gemeinsames Vorgehen in der Krise abzustimmen. Deshalb forderte Müller eine koordinierende Ebene für die Dinge, die länderübergreifend zu regeln sind.

Tschechien stellt internationale Bahn-Verkehr ab Freitagnacht ein

Wie die tschechische Bahn in einem Tweet mitteilt ist der internationale Bahnverkehr nach Tschechien und aus Tschechien ab Freitagabend eingestellt. “Die Züge fahren über die Staatsgrenze und kehren dann zurück. Alle internationalen Tickets können kostenlos zurückgegeben werden.”

