Erneut Handel ausgesetzt: US-Börsen brechen weiter ein

An den Börsen geht die Panik weiter: Am US-Markt gaben die Aktien am Montag so deutlich nach, dass der Handel erneut ausgesetzt wurde. Der Leitindex S&P 500 stürzte bei der Eröffnung um 11 Prozent ab.

Der Ausverkauf an den Börsen geht weiter: Zwar hat die US-Notenbank FED am Sonntag weitreichende Maßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur angekündigt. Doch die Börsen scheint das nicht beruhigt zu haben: Der S&P-500-Index gab seit Handelsstart in New York etwa 10 Prozent nach, der Handel wurde ausgesetzt – zum dritten Mal in den vergangenen Wochen.

Der Handelsstopp kommt automatisch immer dann, wenn der S&P um mehr als sieben Prozent fällt.Nachdem der Handel wieder aufgenommen wurde, fiel der S&P 500 weiter: Aktuell steht er bei einem Minus von etwa 10 Prozent.

DAX verliert ebenfalls

Am Vormittag (deutscher Ortszeit) war bereits der DAX abgesackt: Bis zum frühen Nachmittag büßte er 9,3 Prozent auf 8369,74 Zähler ein auf den tiefsten Stand seit September 2013. Auch das Eingreifen mehrerer Notenbanken rund um den Globus konnten die Kursverluste nicht verhindern. Von den 30 Dax-Titeln musste fast die Hälfte prozentual zweistellige Verluste hinnehmen.

Von Christoph Höland/RND