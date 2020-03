EU verspricht Tübinger Impfstoff-Forschern von“CureVac“ weitere Hilfe

Nachdem US-Präsident Donald Trump versucht haben soll, die Tübinger Firma zu erwerben um möglichst schnell an einen Impfstoff für US-Bürger zu bekommen, betont die Europäische Kommission, dass man mit der Unterstützung die Entwicklung eines Impfstoffs vorantreiben will, “der der ganzen Welt hilft”.

Brüssel. Die Europäische Kommission will die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unterstützen. „Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen“, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit, nachdem sie und Forschungskommissarin Mariya Gabriel mit CureVac telefoniert hatten. Es gehe darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, „der der ganzen Welt hilft“.

Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von CureVac erwerben wollten.

RND/dpa