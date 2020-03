Mega-Crash an der US-Börse: Dow Jones verliert fast 13 Prozent

In den USA hat die Börse zum Wochenauftakt einen bitteren Montag erlebt. Der Dow Jones sackte im Zuge der Coronavirus-Krise um fast 13 Prozent ein und verlor 2999 Punkte.

New York. Die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Krise hat den US-Aktienmärkten am Montag die schlimmsten Verluste seit dem „schwarzen Montag“ im Jahr 1987 eingebrockt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von fast 3000 Punkten oder 12,93 Prozent bei 20 188,52 Zählern. Damit endete der US-Leitindex auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Am Freitag war der Dow noch um gut neun Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen Verlust von mehr als zehn Prozent verbucht.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 11,98 Prozent auf 2386,13 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 12,19 Prozent auf 7020,38 Zähler nach unten.

RND/dpa