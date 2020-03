Börse: Dax zeitweise wieder über 10.000 Punkten

Der Deutsche Aktienindex setzt seine Erholung fort. Nach dem größten Tagesgewinn seit 2008 am gestrigen Dienstag kämpft der Dax zur Wochenmitte mit der 10.000er-Marke. Gute Nachrichten aus den USA geben Impulse.

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt ist der Dax zum Handelsbeginn am Mittwoch über die Marke von 10.000 Punkten gestiegen. Zuletzt notierte der Leitindex mit plus 2,43 Prozent bei 9936,41 Punkten etwas darunter.

Im Vergleich zum Corona-Krisentief Anfang der Vorwoche bei 8255 Punkten hat sich der Dax inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt. Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Coronavirus-Krise treibt die Kurse. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Mittwochmorgen um 3,07 Prozent auf 20 801,75 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann gut 2 Prozent.

Dow Jones mit dem größten Gewinn seit 1933

In einer rasanten Erholungsbewegung hatte schon am Dienstag in New York der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wieder wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20.704,91 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben.

Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe, das dann auch am frühen Mittwochmorgen genehmigt wurde. Am Montag hatte bereits die US-Notenbank (Fed) weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft angekündigt. Diese hatten den Dow allerdings nicht stützen können. Er war stattdessen auf das tiefste Niveau seit November 2016 gesackt.

Börse Tokio erneut deutlich gestiegen

An der asiatischen Leitbörse in Tokio sind die Kurse im Vormittagshandel am Mittwoch erneut deutlich gestiegen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte kletterte um 1036,86 Punkte oder 5,7 Prozent auf den Zwischenstand von 19 129,21. Schon an den beiden vorangegangenen Tagen hatte das Börsenmeter deutlich im Plus gelegen.

Auch der Leitindex Kospi an der Börse in Seoul sprang den zweiten Tag nacheinander deutlich nach oben. Die Kurse legten bis 11.20 Uhr (Ortszeit) um 4,4 Prozent auf 1680,32 zu.

RND/ dpa