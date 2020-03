Liveblog: Bund hat bereits 20 Millionen Schutzmasken ausgeliefert

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat den Alltag von Milliarden Menschen fest im Griff. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 60.000 Menschen mit dem Virus infiziert und rund 500 Menschen gestorben, in Italien ist die Zahl der Corona-Toten weltweit am höchsten.

Berlin/Hannover. Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weiter aus. Alle Entwicklungen können Sie hier im Liveblog verfolgen.

Corona: Das Wichtigste in Kürze Die Lage weltweit: Weltweit sind laut der Johns-Hopkins-Universität mehr als 724.975 Fälle gemeldet. Mehr als 152.314 Menschen wurden bereits geheilt (Stand: 30. März 2020, 11:30 Uhr). Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei über 34.041. Die drastischsten Fallzahlen vermelden die USA. In den Vereinigten Staaten sind mittlerweile mehr als 143.055 Menschen positiv getestet worden – mehr als in China (82.156) und Italien (97.689). So sieht es in Europa aus: Italien ist das am zweitstärksten von Infektionen betroffene Land. Dahinter zählen Spanien und Deutschland die meisten Fälle. Im schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind binnen 24 Stunden 812 neue Todesopfer gezählt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Montag mit. Damit waren bereits am dritten Tag in Folge mehr als 800 Tote zu beklagen. Die Zahl erfasster Nachweise lag Montag bei mehr als 85.000 – gut 6000 mehr als am Vortag. Die Lage in Deutschland: In Deutschland gibt es laut Gesundheitsämtern mehr als 61.277 Fälle (30. März, 16.20 Uhr) und 506 Todesfälle. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen und Bayern. Soforthilfe: Deutschlandweit ist eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet: 030 90 28 28 28. Menschen, die eine eigene Infektion befürchteten, sollen laut KBV zunächst bei der Praxis oder der Arzthotline 116 117 anrufen. Wenn ein Infizierter gleich eine Praxis aufsuche, könne diese aus Gründen des Seuchenschutzes vorübergehend geschlossen werden, hieß es.

RND/seb/hsc/msc, mit dpa und AP