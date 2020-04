Livestream: Scholz zu gescheiterten Verhandlungen zu EU-Finanzhilfen in der Corona-Krise

16 Stunden haben die Finanzminister der EU verhandelt – die Nacht durch wurde über EU-Finanzhilfen für die in der Corona-Krise in Not geratene Staaten gesprochen. Ergebnis: Keines. Die Verhandlungen wurden auf den morgigen Donnerstag verschoben. Woran die Gespräche bislang gescheitert sind erläutert Olaf Scholz ab 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz. Hier geht es zum Livestream.

Berlin. Im Streit über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket haben die EU-Finanzminister vorerst kein Ergebnis vorgelegt. Die Gespräche wurden Donnerstag vertagt. Eurogruppen-Chef Mario Centeno teilte am Mittwochmorgen auf Twitter mit, dass man “einem Kompromiss nahe gekommen sei“ aber man es doch noch nicht geschafft habe.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz schrieb nach der Vertagung auf Twitter: “In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen. Gemeinsam mit (dem französischen Finanzminister) Bruno LeMaire rufe ich deshalb alle Euroländer auf, sich einer Lösung dieser schwierigen Finanzfragen nicht zu verweigern und einen guten Kompromiss zu ermöglichen – für alle Bürgerinnen und Bürger.”

Zu den vorerst gescheiterten Gesprächen äußert sich Finanzminister Scholz ab 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz.

Livestream: Pressekonferenz mit Olaf Scholz ab ca. 10.30 Uhr

Hier können Sie die Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz live ab 10.30 Uhr im Stream verfolgen. Unter Umständen startet der Livestream einige Minuten später.