Trotz anhaltender Unsicherheit: Dax schließt mit kleinem Plus

Nach einigen schwachen Handelstagen hatte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag erneut mit großen Kursschwankungen zu kämpfen. Am Nachmittag sorgten neue Daten von US-Arbeitsmarkt für einen Absturz.

Frankfurt/Main. In einem nervösen Handel hat der Dax am Donnerstag wieder um die Rückeroberung der Marke von 9600 Punkten gekämpft. Letztlich gelang dies aber nicht. Mit einem kleinen Plus von 0,27 Prozent auf 9570,82 Punkte ging der Leitindex schließlich aus dem Tag.

US-Arbeitsmarkt löst Kurssturz aus

Nach einem moderaten Auf und Ab hatten am Nachmittag verheerende Daten vom US-Arbeitsmarkt einen Absturz des Dax bis auf 9337 Punkte ausgelöst. Aussagen von US-Präsident Trump, er erwarte und hoffe, dass Russland und Saudi-Arabien ihre Ölförderung kürzen werden, begünstigten eine anschließende Erholung und den Sprung über den Widerstand bei 9600 Zählern. Doch rasch bröckelten die Gewinne wieder ab, da Kremlsprecher Dmitri Peskow Trump umgehend widersprach.

Der MDax rückte am Donnerstag ebenfalls um 0,27 Prozent vor und schloss mit 20 488,22 Punkten. Auch europaweit waren die Vorzeichen bis zum Handelsschluss wieder positiv.

RND/dpa