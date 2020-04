Empowerment in der Krise: „Jeder kann wieder aufstehen und ganz neu anfangen!“

Die Verlegerin Kasia Mol-Wolf spricht im Interview über ihren Umgang mit Anzeigenstornierungen und Krisen im Allgemeinen. In ihrem Buch „Du hast die Power!“ ermutigt sie Frauen, an den Neuanfang zu glauben. Als Chefin des Magazins “emotion” schwört sie ihr Team auf Zusammenhalt ein.

Die Corona-Epidemie trifft die ohnehin schon kriselnde Verlagsbranche. Unternehmen schalten weniger Anzeigen und entziehen den Zeitschriften so ihre Haupteinnahmequelle. Wie wirkt sich die Krise auf Ihr Team aus?

Es ist eine riesige Herausforderung. Wir müssen mit vielen Anzeigenstornierungen zurechtkommen und mussten unsere liebevoll vorbereiteten Events verlegen.

Wie reagieren Sie auf Anzeigenstornierungen?

Wir werden, wie viele andere auch, teilweise in Kurzarbeit gehen müssen, damit der Verlag stabil bleibt. Wir müssen auch unsere Aufstellung gut überdenken. Was ich nicht gutheißen kann, auch wenn es auf den ersten Blick nach Solidarität mit der Masse klingt, ist ein kostenfreies Angebot von journalistischen Erzeugnissen. Das entwertet die journalistische Arbeit, gefährdet den Verlag und somit auch Arbeitsplätze. Sinnvoller ist doch, jetzt die Aufmerksamkeit der Leserinnen auf unser digitales Angebot zu lenken, auf kostenpflichtige Ausgaben unserer Magazine, kostenpflichtige, digitale Texte oder zum Beispiel auf meinen Podcast „Kasia trifft“, in dem ich inspirierende Frauen vorstelle.

Wie reagieren Ihre Leserinnen bisher?

Wir haben eine große emotion-Community. Viele Leserinnen bestellen jetzt bewusst ein Abo, um uns zu unterstützen. Das ist so schön. Ich werde alles tun, damit wir einen Weg finden, sowohl die festangestellten als auch die freien Journalistinnen, die für uns arbeiten, zu halten. Gemeinschaft ist das Gebot der Stunde. Aber die aktuelle Krise ist schon unberechenbar.

Bin ich Opfer, oder ergreife ich meine Chance?

Sie haben grade ein Buch geschrieben, in dem Sie Frauen Wege aufzeigen, wie sie mit Zuversicht und Entscheidungsfreude ihren Plan realisieren können – auch in der Krise. Was raten Sie den gebeutelten Unternehmerinnen in Zeiten von Corona?

Den Austausch mit anderen Unternehmerinnen zu suchen. Niemand ist allein. Gerade jetzt ist es wichtig, voneinander zu lernen, auch was die Investitionshilfen des Staates angeht. Im Austausch sammeln wir Kraft.

Sie sind Verlegerin, Buch-Autorin, Journalistin und was viele nicht wissen: vor drei Monaten noch einmal Mutter geworden. Wie hat die Epidemie Ihren Familienalltag verändert?

Das Positive ist, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Wir waren Skifahren in Österreich und sind bis einschließlich morgen in Quarantäne. Wir halten als Familie gerade wie viele andere auch sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Mein Mann und ich arbeiten im Homeoffice Vollzeit, unterrichten parallel unsere Tochter, ein Schulkind, und kümmern uns um unseren dreimonatigen Sohn. Das ist schon auch anstrengend.

Sie gelten in der Medienbranche als eine, die grundsätzlich erstmal das Gute sieht. Ist das ein Überbleibsel Ihrer Kindheit?

Wir können im Leben immer wieder aufstehen und von Neuem anfangen, das habe ich früh gelernt. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir uns als Opfer sehen oder Chancen ergreifen. Als ich acht Jahre alt war, flüchtete meine alleinerziehende Mutter mit mir aus Polen nach München. Wir lebten in einem Asylantenheim. Mich rettete, dass ich mit meiner Mutter zusammen war. Zwar auf engstem Raum, aber ich fühlte mich immer bei ihr sicher.

Angst hilft nicht weiter

Ihre Mutter war eine Art Vorbild?

Ja, ihre Überzeugung, dass wir uns ein neues Leben in Deutschland aufbauen können und dass das neue Leben in Armut und Freiheit ein besseres ist als das Leben im Kommunismus in Polen, hat mich geprägt. Auch wenn ich als Kind noch nicht alles verstand, fühlte ich, dass meine Mutter die neue Freiheit in Deutschland genoss. So fühlte es sich auch für mich richtig an.

Viele Menschen reagieren auf Flucht und unfreiwillige Veränderungen mit Angst.

Mich hat meine Kindheit eher angstfrei gemacht. Angst bringt einfach nicht weiter. Das gilt auch jetzt. Ich weiß, dass ich immer wieder bei null anfangen kann. Das Leben mit wenig Geld war auch okay, es gab genauso viele schöne Momente wie später in meinem Leben mit Geld. Unser Glück als gesunder Mensch hängt nicht von Geld ab, auch wenn Geld das Leben erleichtert. Meine Kindheit hat in mir einen Lösungsmechanismus verankert: Ergeben sich Probleme, schalte ich auf Lösungssuche.

Warum schlägt Ihr Herz für den Journalismus?

Manchmal wünschte ich, ich hätte eine so große Liebe für Mathematik wie meine Mutter und nicht für diese schwierige Branche. Aber ich mag die Aufgabe der Verlegerin, Menschen zu inspirieren, sie zum Denken anzustiften oder sie zu unterhalten. Ich finde es gut, dass ich meine Stimme einsetzen kann, wenn ich Missstände sehe, die ich ändern möchte. Ich setze mich zum Beispiel für Gleichberechtigung ein, seit jeher ein Herzensthema.

Gestärkt durch die Krise

Ihre Karriere als Verlegerin begann ungewöhnlich. Sie entwickelten 2005 für den Verlag Gruner & Jahr die Frauenzeitschrift emotion mit. Als sie eingestellt werden sollte wegen fehlender Verkaufszahlen, kauften Sie dem Verlag das Magazin kurzerhand ab – inmitten der Printmedienkrise, für eine Million Euro. Wie haben Sie das Geld aufgetrieben?

Ich rief Freunde an, recherchierte Investoren, bat Bekannte um Hilfe und sprach mit sehr vielen potentiellen Investoren. Ich machte damals die Erfahrung: Wenn ich von etwas überzeugt bin, kann ich auch andere dafür begeistern.

Die EMOTION war nur der Anfang. Mittlerweile umfasst Ihr Verlag fünf weitere Magazine, aber auch Preise und den Podcast „Kasia trifft…“ Welches Projekt ist Ihr Herzstück?

Ich liebe alle Publikationen, hänge aber sehr an der Zeitschrift emotion, wegen der ich damals ins kalte Wasser sprang. Ich möchte Frauen auf ihrem Weg stärken, sie vernetzen und sie davon überzeugen, dass sie gut sind wie sie sind und dass sie selbstbewusst nach vorne treten können und für ihre Rechte einstehen. Gerade jetzt, in dieser Ausnahmesituation. In meinem Buch erzähle ich, wie ich gestärkt durch die Krisen meines Lebens kam.

Von Silia Wiebe/RND