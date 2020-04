Die Arbeitszeit-Zumutung – und warum sie in Zeiten von Corona sein muss

Arbeitstage bis zu zwölf Stunden und verkürzte Ruhezeiten? Eine Arbeitszeitverordnung sieht befristet neue Härten für systemrelevante Berufe vor. Das ist gerade nicht vermeidbar, aber wir müssen die Betroffenen auf Dauer besser bezahlen, kommentiert Tobias Peter.

Berlin. Leben mit der Corona-Pandemie: Das bedeutet, dass die Gesellschaft sich zurzeit faktisch in einer permanenten Ausnahmesituation befindet. Der Staat geht an seine Grenzen, indem er mehr als 150 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnimmt, um die Wirtschaft am Leben halten zu können. Gleichzeitig muss er übergangsweise auch den Menschen zumuten, Ungewohntes zu ertragen und im schlimmsten Fall an ihre Grenzen zu gehen.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Die geplante Covid-19-Arbeitszeitverordnung ist eine Zumutung für Menschen, die bereits jetzt oft mehr leisten müssen, als man eigentlich von ihnen verlangen sollte. Doch so wie es einen guten Grund gibt, Arbeits- und Ruhezeiten im Normalzustand verlässlich und vernünftig zu regeln, gibt es jetzt gute Gründe, im Fall der Fälle für eine begrenzte Zeit eine Abweichung vom geltenden Arbeitszeitgesetz zu ermöglichen. Dabei geht es – wie könnte es anders sein – um diejenigen, die besonders dringend gebraucht werden. Das sind die zuletzt so oft genannten systemrelevanten Berufe vom Pfleger bis zur Supermarkt-Kassiererin.

Was aus den Zumutungen folgen muss

Auch in der Ausnahmesituation müssen Zwölf-Stunden-Tage die gut begründete Ausnahme bleiben. Vorher müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden – so sehen es auch die Regeln aus dem Arbeitsministerium für die kommenden Wochen vor. Der Gesetzgeber muss es auch künftig als seine Aufgabe sehen, Beschäftigte vor Überforderung zu schützen. Auch Betriebe profitieren auf längere Sicht am meisten von Mitarbeitern, die sich ausreichend erholen können.

Je mehr wir Menschen, die ohnehin hart arbeiten müssen, zumuten, desto stärker müssen wir ihnen auch unsere Wertschätzung zeigen. Da reichen herzliche Worte oder ein Applaus auf dem Balkon allein nicht aus. Gebraucht wird ein neuer gesellschaftlicher Konsens: Wir müssen diejenigen, denen wir befristet noch mehr abverlangen, besser bezahlen. Dauerhaft.

Von Tobias Peter/RND