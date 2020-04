Keine Zeit einzukaufen: Mini-Aldi versorgt Klinikmitarbeiter

Es sind Aktionen, die Mut machen: Das Universitätsklinikum Frankfurt hat sich mit Discounter Aldi zusammengetan und eine Minifiliale für seine Mitarbeiter entstehen lassen.

In Zeiten der Corona-Krise blicken vor allem Mitarbeiter in Krankenhäusern auf Doppelschichten und schier unüberwindbare Herausforderungen. Tagsüber findet sich in der Regel kaum Zeit einzukaufen und sich mit dem Nötigsten einzudecken – am Abend bleibt dann meistens nur der Blick in leere Regale.

Mit einer mutmachenden und aufbauenden Idee will nun das Universitätsklinikum Frankfurt seinen Mitarbeitern etwas Positives auf den Weg geben: Denn mit einer Minifiliale eines Aldi-Markts bietet das Unternehmen dem Personal Produkte des täglichen Bedarfs.

900 Produkte auf 500 Quadratmeter Verkaufsfläche

Binnen vier Tagen wurde der Minimarkt für die 6000 Mitarbeiter des Klinikums aufgebaut. Rund 900 Produkte finden sich auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche, darunter etwa Convenience-Artikel für die Frühstücks- oder Mittagspause.

RND/liz