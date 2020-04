Corona-Krise: Nicht alle Dividenden-Zahlungen werden ausfallen

Die Corona-Krise ist mit voller Wucht an der Börse eingeschlagen – und auf eine üppige Dividendensaison können Aktionäre nicht hoffen. Doch das gilt nicht für alle Unternehmen.

Herzogenaurach. Der Aufschrei in den sozialen Medien war groß, als der Sportartikel-Hersteller Adidas Ende März bekannt gab, er werde wegen der Corona-Krise die Miete für seine geschlossenen Läden nicht an die betreffenden Vermieter zahlen. Der Shitstorm war dann doch zu groß für den Dax-Konzern. Adidas ruderte zurück, entschuldigte sich in einem öffentlichen Brief für das Vorgehen und zahlt nun doch Miete.

Wenige Tage später äußerte sich das Management dann zu Plänen, man denke über die Aufnahme eines KfW-Kredits nach, den im Rahmen der Corona-Krise jedes Unternehmen beantragen kann. Nicht wenige Experten kritisierten in diesem Zuge, dass das Auszahlen von Dividenden an Aktionäre nicht einhergehen könne mit gleichzeitiger Hilfe vom Staat in Form von Krediten. Aber ist das überhaupt möglich?

Corona wirbelt alles durcheinander

Im Fall von Adidas ist es klar geregelt: Der Dax-Konzern bekommt zum Überstehen der Corona-Krise bis zu drei Milliarden Euro frisches Geld – darunter 2,4 Milliarden Euro von der staatlichen Förderbank KfW. Und zu den Konditionen des Kredits gehört, dass das Unternehmen während der Laufzeit keine Dividende an seine Aktionäre zahlen darf.

Für 2019 sollten eigentlich 3,85 Euro je Aktie ausgeschüttet werden – fast 800 Millionen Euro. Der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt hatte 2019 noch mit einem Gewinn von fast zwei Milliarden Euro ein Rekordjahr hingelegt. Doch nun fahren die Herzogenauracher Schmalspur.

Adidas ist kein Einzelfall

Adidas ist kein Einzelfall. Derzeit versorgen sich viele Konzerne mit Liquidität, um in der Corona-Krise flüssig zu bleiben. Entsprechend werden viele Aktionäre dieses Jahr bei der Ausschüttung leer ausgehen, wie die jüngste Dividendenstudie der DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) aufzeigt.

Selbst in einem „Best Case“-Szenario werden demnach die 160 in den Auswahl-Indices Dax, M-Dax und S-Dax enthaltenen deutschen Aktiengesellschaften 2020 nur gut 44 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen. Das sind rund 14 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Und es könnte noch niedriger ausfallen – je nachdem, wie lange der “virusbedingte Schockfrost der Wirtschaft” anhalte, so die Einschätzung der Experten.

Liquidität ist Trumpf

Wegen Einschränkungen durch Corona ist auch bei vielen Unternehmen nicht klar, wann und wie die Ausschüttungen beschlossen und gezahlt werden können, so die Studie weiter. Denn grundsätzlich braucht es für die Dividendenzahlung einen Beschluss der Hauptversammlung – die wegen der geltenden Kontaktverbote aber nicht zusammenkommen kann.

„Diverse für April und Mai terminierte Hauptversammlungen wurden mittlerweile abgesagt. Und inwieweit Firmen von der gerade geschaffenen Sonderregelung Gebrauch machen, einen Dividendenabschlag auch ohne Hauptversammlungs-Beschluss auszuschütten, lässt sich in der Breite noch nicht abschätzen“, erklärt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler.

Hinzu kommt, dass Dividenden vergangenheitsgerichtet sind – es sind also Beteiligungen der Aktionäre an den im Vorjahr erwirtschafteten Gewinnen. Diese mögen zwar vielerorts gut ausgefallen sein – siehe Adidas – aber die Konzerne denken zunächst einmal an die Sicherung der Liquidität. Schließlich ist unklar, wie sich die Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr entwickeln.

Es gibt auch Ausnahmen

Dementsprechend verwundere es nicht, so die DSW-Studie weiter, dass der Anteil der Unternehmen, die trotz eines Bilanzgewinns nicht ausschütten, mit knapp einem Fünftel sogar noch höher ausfällt als 2008. Nicht zu unterschätzen sei auch die politische Brisanz, ergänzt Tüngler: „Jetzt üppige Dividenden auszuschütten und später gegebenenfalls nach dem Staat zu rufen, das passt nicht zusammen.“

Doch nicht alle Dividendenkürzungen- und Rückgänge sind auf die neue Situation um Corona zurückzuführen. „Die Kürzungen bei Daimler und BMW oder die Ausfälle bei ThyssenKrupp und der Deutschen Bank resultieren aus strukturellen Defiziten und konjunkturellen Bremsspuren, stellt Tüngler fest.

Dagegen haben Aktionäre früherer Sorgenkinder im Dax Grund zur Freude: Die Energiekonzerne E.ON und RWE wollen die Ausschüttung sogar anheben. Die bekannten Rückversicherer aus München und Hannover dürften ebenfalls wie angekündigt ausschütten, genauso wie der Technologie- und Gesundheits-Sektor. Risiken sieht die DSW-Studie dagegen bei zyklischen Konsum- und Industrie-Werten.

Mit dpa

Von Christoph Scherbaum/RND