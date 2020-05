Allianz erweitert Corona-Hilfe für Firmenkunden

Die Versicherungsbranche steht während der Corona-Krise in der Kritik. Neben den finanziellen Folgen haben sie auch mit protestierenden Gastronomen zu kämpfen. Die Allianz und mehrere andere Versicherer reagieren.

München. Nach Kritik an der Versicherungsbranche will die Allianz ihre Unterstützung für in der Corona-Krise von Betriebsschließungen getroffene Firmenkunden ausbauen. Der Marktführer kündigte am Dienstag an, ein Anfang April in Bayern für die Gastronomie verabredetes Modell solle bundesweit auch für Firmenkunden anderer Branchen gelten, die eine Betriebsschließungsversicherung ohne individuelle Klauseln abgeschlossen haben.

Pandemien normalerweise nicht von Versicherungen gedeckt

„Obwohl kein Versicherungsschutz aus der Betriebsschließungsversicherung besteht, stellt die Allianz den betroffenen Unternehmen freiwillig einen höheren zweistelligen Millionenbetrag zur Verfügung“, sagte Dirk Vogler, Firmenkunden-Vorstand der Allianz Versicherungs-AG.

Viele Gastronomen sind zwar gegen Betriebsschließung versichert, doch sind Pandemien in Standardpolicen nicht ausdrücklich gedeckt. In anderen Fällen sind zwar Schließungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes versichert, doch sind dann oft bestimmte Krankheiten genannt – Covid-19 als neue Diagnose gehört nicht dazu.

Keine Zahlung für nicht versicherte Schäden

Die Regelung im Freistaat sieht vor, dass die teilnehmenden Versicherungen freiwillig 10 bis 15 Prozent der vereinbarten Tagessätze zahlen. 70 Prozent können nach Einschätzung des bayerischen Wirtschaftsministeriums durch Staatshilfen abgedeckt werden. Ursprünglich waren die Allianz, die Versicherungskammer Bayern und die Haftpflichtkasse beteiligt, mittlerweile haben sich laut Ministerium fünf weitere Unternehmen angeschlossen: HDI, Zurich, Signal Iduna, Gothaer und Nürnberger.

Allianz und Versicherungskammer – der größte öffentlich-rechtliche Versicherer in Deutschland – melden ein positives Echo: „Bereits jetzt haben sich bundesweit fast zwei Drittel unserer Kunden für die Annahme des Angebotes entschieden“, sagte Allianz-Manager Vogler dazu. In Bayern seien es rund 70 Prozent. Die Allianz geht davon aus, dass viele weitere Kunden das Angebot bis Ende Mai annehmen werden. Grundsätzlich hatte Konzernchef Oliver Bäte vergangene Woche betont, die Allianz wolle für nicht versicherte Schäden auch nicht zahlen.

Mehrheit der Kunden hat das Angebot angenommen

Die Versicherungskammer – der größte öffentlich-rechtliche Versicherer in Deutschland – nannte keine konkrete Zahl, sondern erklärte stattdessen, die Mehrheit der Kunden mit Betriebsschließungspolice habe das Angebot angenommen. Das ebenfalls in München ansässige Unternehmen sprach von einem „emotional stark aufgeladenen Umfeld“.

Den Gerichten könnte eine Prozesswelle bevorstehen. Ein Beispiel: Die Betreiber der „Erlebnisholzkugel“, eine 40 Meter hohen Aussichtsplattform im Oberpfälzer Wald, kündigten am Dienstag eine Klage gegen ihren Versicherer an, ohne das betreffende Unternehmen namentlich zu nennen. Für die Versicherer wird die Lage zusätzlich kompliziert, weil der Dehoga-Bundesverband die bayerische Lösung lediglich zur „Option” erklärt und die Übernahme nicht ausdrücklich empfohlen hat.

Allianz meldet trotz Corona noch hohen Gewinn

Der Allianz-Mutterkonzern meldete zum Jahresauftakt trotz coronabedingter Einbußen immer noch einen hohen Gewinn. Covid-19 habe die Allianz bislang 700 Millionen Euro gekostet, sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Nettogewinn im ersten Quartal um knapp 29 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Das ursprüngliche Ziel von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro operativem Gewinn ist mittlerweile Makulatur, eine neue Gewinnprognose steht noch aus.

