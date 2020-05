“Agrarpolitik aus Mottenkiste”: Milchbauern protestieren mit Pulverwolke

Bundesweit protestierten deutscher Milchviehhalter gegen einen Preisabsturz in der Branche wegen der Corona-Krise. Mit einer mehrere Meter hohen Milchpulver-Wolke nahmen die Protestaktionen nun ein Ende.

Kempten. Mit einer mehrere Meter hohen Milchpulver-Wolke haben Milchbauern in Kempten gegen die Einlagerung ihrer Produkte protestiert. Das mit einem Heugebläse in die Luft beförderte Pulver breitete sich so weit aus, dass die Polizei die Veranstalter nach einiger Zeit bat, die Aktion zu beenden, um die Sicht der Autofahrer auf der angrenzenden Bundesstraße nicht zu sehr einzuschränken. Die Kundgebung bildete den Abschluss einer bundesweiten Protestaktion des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter in acht Städten gegen einen Preisabsturz in der Branche wegen der Corona-Krise.

Auf Druck der milchverarbeitenden Industrie bezuschusse die EU-Kommission seit dem 1. Mai die private Lagerhaltung von Magermilchpulver, Butter und Käse mit 30 Millionen Euro, so der Verband. „Die Einzigen, die davon profitieren, sind die Konzerne, Lagerhausbesitzer und Spekulanten“, sagte Sprecher Hans Foldenauer. „Das ist Agrarpolitik aus der Mottenkiste.“

“Man verpulvert unsere Betriebe und unsere Zukunft”

Stattdessen forderte der Verband vor einer Sonderkonferenz der Agrarminister aus Bund und Ländern mit EU-Kommissar Janusz Wojciechowski an diesem Donnerstag, die Abgabemenge für Milch EU-weit verbindlich zu begrenzen. „Mit einer Einlagerung verpulvert man nicht nur unsere Überschüsse“, so Manfred Gilch, Landesvorsitzender Bayern im Verband. „Man verpulvert unsere Betriebe und unsere Zukunft.“

