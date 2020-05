Greta Thunberg wütend wegen Datteln IV: “Beschämend”

Das neue Kohlekaftwerk Datteln 4 ist am Samstag in Betrieb genommen worden. Dagegen wurde vielerorts demonstriert. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich geäußert – mit deutlich Worten.

Datteln. Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 scharf kritisiert. “Heute ist ein beschämender Tag für Europa, weil wir ein brandneues Kohlekraftwerk eröffnen”, schrieb die 17-Jährige am Samstag auf Twitter. “Wir haben dafür unterschrieben, voranzugehen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden – und nun dieses Signal an den Rest der Welt?”

Am Samstag hatten nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Teilnehmer “friedlich und weitestgehend störungsfrei” gegen Datteln 4 protestiert. Die Aktionen an zehn Versammlungsorten seien nach rund acht Stunden beendet gewesen. Das bilanzierten die Beamten am Pfingstsonntag.

Die Polizei berichtete auch von kleineren Zwischenfällen: So habe es vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen wilden Plakatierens gegeben. Zudem seien drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot erstattet worden und von zwei weiteren Protestteilnehmern die Personalien aufgenommen worden, weil sie die Polizei behindert hätten. “Alle fünf Personen konnten nach Abschluss der Maßnahmen weiter an der Versammlung teilnehmen”, hieß es. Auch seien gegen zwei Aktivisten Platzverweise ausgesprochen worden. Sie hätten sich von einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal abgeseilt und ein Plakat angebracht.

Das Kohlekraftwerk Datteln 4 hatte am Samstag offiziell den Betrieb aufgenommen. Unter anderem hatten Anhänger von Fridays for Future, Greenpeace, Ende Gelände und dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) dagegen protestiert.

RND/dpa