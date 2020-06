Die erste Börsenliga: So funktioniert der Dax

Die Lufthansa ist nicht mehr im Dax – und damit nicht mehr Teil des prestigeträchtigen Aktienindex der Bundesrepublik. Stattdessen ist die Deutsche Wohnen in die erste Börsenliga aufgerückt. Doch wie funktionieren eigentlich der Dax und andere Aktienindizes?

Die Lufthansa gehört nicht mehr zum Dax, dafür ist die Deutsche Wohnen in den Leitindex aufgerückt. Das verspricht viel Prestige und die Aufmerksamkeit neuer Investoren für den Immobilienkonzern – während die Lufthansa mit der Schmach leben muss. Denn sie gehört nun nicht mehr zum wichtigsten Aktienindex der Bundesrepublik.

Was ist der Dax?

Der Dax gilt als Leitindex für börsennotierte Unternehmen aus Deutschland. Im Kern bildet der Aktienindex die Wertentwicklung der 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland ab. Entscheidend ist der Börsenwert, auch Marktkapitalisierung genannt – was letztendlich der Wert aller Aktien eines Unternehmens ist. Hat ein Unternehmen etwa 1000 Aktien ausgegeben, die jeweils fünf Euro kosten, beträgt der Börsenwert 5000 Euro. In der Realität würde diese Summe Börsianern ein müdes Lächeln entlocken. Selbst die gerade abgestiegene Lufthansa kommt noch auf knapp fünf Milliarden Euro Börsenwert, andere Konzerne wie Volkswagen auf ein Vielfaches dessen.

Wer gehört zum Dax?

Grundsätzlich können alle börsennotierten deutschen Unternehmen Teil des DAX werden – sofern sie ausreichend wertvoll sind und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In Punkto Transparenz müssen die Firmen dem sogenannten Prime Standard, den höchstmöglichen Anforderungen, gerecht werden. Außerdem müssen mindestens 10 Prozent der Aktien Streubesitz sein, dürfen also nicht bei Großanlegern liegen. Die meisten großen Konzerne erfüllen diese Anforderungen sowieso.

Wann steigen Unternehmen auf und ab?

Die Zugehörigkeit zum Dax wird vier Mal im Jahr von der Frankfurter Börse überprüft. Wenn der Börsenwert eines Unternehmens derart gestiegen ist, dass es zu den 25 größten in Deutschland gehört, kann es in den DAX aufrücken. Das Unternehmen mit dem niedrigsten Börsenwert steigt dann ab – was gerade der Lufthansa passiert ist.

Wie wird der Dax berechnet?

Der Dax wird in Punkten berechnet, die wiederum auf mathematische Weise mit den Börsenwerten der Unternehmen verknüpft sind. Seit 2006 geschieht das automatisiert jede Sekunde an jedem Handelstag der Frankfurter Börse zwischen 9:06 Uhr und 17.30 Uhr.

Warum ist der Dax so wichtig?

Er bietet einen Überblick über den Wert der wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland – und ist ein Indikator für die deutsche Konjunktur. Außerdem gibt es zahlreiche Anlageprodukte, die auf dem Dax aufbauen. Einige große Fonds legen zum Beispiel ausschließlich Geld in Aktien von Dax-Unternehmen an.

Ist es schlimm, nicht zum Dax zu gehören?

Das hängt vom einzelnen Unternehmen ab. In Deutschland etwa sind mehrere große Handelsketten nicht einmal börsennotiert. Aldi, Lidl und andere Supermarktketten erwirtschaften riesige Umsätze, sind aber keine Aktiengesellschaften und deshalb nicht im Dax vertreten. Steigt ein Dax-notiertes Unternehmen allerdings aus dem deutschen Leitindex ab, kann das den Aktienkurs in den Keller treiben. Denn es gibt Anlageprodukte wie ETFs, die ausschließlich in Dax-Aktien investieren. Gegebenenfalls müssen diese Fonds dann umschichten und die Wertpapiere des betroffenen Unternehmens verkaufen.

Gibt es noch weitere Aktienindizes?

Außer dem Dax gibt es in Deutschland noch weitere Indizes, die aber nicht die Bedeutung als Leitwert haben. Der MDax etwa bildet die 60 größten Unternehmen ab, die auf die 30 Dax-Werte folgen. Der TecDax erfasst die größten deutschen Technologieunternehmen. International gibt es außerdem eine Vielzahl von Indizes. Die wichtigsten sind der Dow Jones (USA), der Nikkei (Japan) sowie der Shanghai Composite (China).

Von Christoph Höland/RND