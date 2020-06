Tarifpartnergipfel der Lufthansa – ein Treffen ohne Ergebnisse

Das Lufthansa-Management lud zu einem „Tarifpartnergipfel” ein, Ergebnisse gab es keine. Doch der Druck ist groß und Tausende Jobs hängen am seidenen Faden. Nun müssen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Seite schauen, wie man einen gemeinsamen Weg aus der Krise findet.

Hannover. Da gibt es keinerlei Zweifel: Das wird ein zähes Ringen. Das Lufthansa-Management hatte für Mittwochnachmittag zu einem „Tarifpartnergipfel“ geladen. Vertreter der Gewerkschaften Verdi, Vereinigung Cockpit (VC) sowie Ufo (fürs Kabinenpersonal) kamen. Bei Redaktionsschluss waren noch keine Ergebnisse bekannt. Bereits im Vorfeld des Treffens hieß es in Teilnehmerkreisen denn auch, mit schwierigen Verhandlungen und noch längst nicht mit Beschlüssen sei zu rechnen. Dabei ist der Zeitdruck groß.

Dauerhafte Reduzierung der Jets fordern Tausende Jobs

Allerdings hat sich Deutschlands größte Airline mit der Bundesregierung auf ein Hilfspaket geeinigt, das bis zu neun Milliarden Euro schwer sein kann. Doch nun steht der schwierigste Teil der Rettungsaktion für die Fluggesellschaft an, die von der Corona-Pandemie massiv gebeutelt wurde: Was wird langfristig mit dem Arbeitsplätzen? Die Lufthansa musste den Flugbetrieb aufgrund behördlicher Anordnungen wochenlang fast vollständig einstellen und den Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit schicken. Mittlerweile werden zwar zunehmend mehr Verbindungen reaktiviert, aber die Lufthansa ist noch weit vom Niveau vor der Krise entfernt.

Konzernchef Carsten Spohr rechnet sogar damit, dass sein Unternehmen und die gesamte Branche eine lange Durststrecke überstehen muss.

Das bedeutet auch Personalabbau. Und genau darüber wurde am Mittwoch auf dem Tarifpartnergipfel, dem weitere folgen werden, diskutiert. Die Positionen liegen weit auseinander. Spohr hat mehrfach betont, dass die Flotte mit aktuell noch rund 760 Maschinen auf Dauer um 100 Jets reduziert werden soll. Das bedeute auch, dass rechnerisch etwa 10.000 von rund 135.000 Arbeitsplätzen weltweit wegfallen müssten.

Kaum klar, wo und wie Stellen gestrichen werden

In Gewerkschaftskreisen heißt es, bislang sei noch überhaupt nicht erläutert worden, wo und wie diese Stellen gestrichen werden sollen. Klar ist nur, dass der Vorstand die Personalkosten so schnell wie möglich drücken will – Aufwendungen für die Mitarbeiter machen Insidern zufolge etwa die Hälfte der aktuellen Verluste aus. Ein Element sollen dabei Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich sein. Doch das dürfte weder bei Verdi noch bei Ufo für eine Reihe von Berufsgruppen auf allzu große Zustimmung treffen. Weil es für viele Beschäftigte in der Kabine und am Boden nur wenig finanziellen Spielraum gibt. Arbeitnehmervertreter haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Mitarbeiter in teuren Städten lebt: Frankfurt, München oder Hamburg. Bei einem Bruttoverdienst von rund 2500 Euro pro Monat etwa für Flugbegleiter seien Abstriche nur schwer machbar.

Gewerkschafts-Präsident: „Ziel ist, dass alle Piloten an Bord bleiben”

Anders sieht es bei den Piloten aus, die auch im Branchenvergleich viel Geld verdienen. So hat VC-Präsident Markus Wahl am Mittwoch vor Beginn des Gipfels sein Angebot für einen befristeten Gehaltsverzicht wiederholt. Er hatte schon Anfang Mai in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland betont: „Wir haben ein umfassendes Paket angeboten – mit in der Spitze bis zu 45 Prozent Gehaltseinbußen. In der Summe wären das Einsparungen von 350 Millionen Euro. Das wäre schon ein guter Betrag zum Überleben des Unternehmens.“

Wahl betonte seinerzeit, es sei denkbar, mit Teilzeit und einer geringen Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zu operieren. Es gehe für Piloten überdies auch um Details – wie um die Bezahlung von Überstunden oder die Zahl der Flugstunden, um das Grundgehalt zu bekommen. Wahl machte aber klar: „Unser Ziel ist, dass alle Piloten an Bord bleiben.“ Teilzeitmodelle sind aus Sicht des VC-Chefs auch für die Lufthansa interessant, „weil diese Kollegen dann schnell wieder in Vollzeit fliegen können, wenn es wieder brummt“. Bei der Lufthansa und ihren Tochterfirmen sind hierzulande aktuell rund 5000 Piloten und Pilotinnen tätig.

Die tariflichen Standards sollten unantastbar bleiben

Auch Verdi will möglichst viele Jobs retten. In einem gerade erarbeiteten Luftverkehrskonzept der Gewerkschaft, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt, wird eine Reihe sozialer Kriterien für einen Umbau in der Branche aufgelistet. Diese müssten „insbesondere bei Gewährung staatlicher Hilfen“ eingehalten werden. Dazu zählt auch die „Finanzierung eines sozialverträglichen Personalabbaus ohne Kündigungen“. Alle zur Verfügung stehenden Instrumente müssten genutzt werden: Qualifikationsangebote, Versetzungen, maximale Nutzung der Kurzarbeit plus Aufstockung durch den Arbeitgeber. Aber auch: „Abfindungszahlungen bei einvernehmlichem Ausscheiden“, Altersteilzeit und Vorruhestand.

Und natürlich: „Keine Absenkung von tariflich fixierten Standards.“ Letzteres könnte in nächster Zeit für die Beschäftigten besonders wichtig werden. Denn Branchenkenner erwarten einen harten Verdrängungswettbewerb in der europäischen Luftfahrt. Und dabei werden Personalkosten eine wichtige Rolle spielen. Verdi hat hier Ryanair schon Sozialdumping vorgeworfen – bei der Tochter Air Malta sollen Beschäftigte entlassen und unter erheblich schlechteren Bedingungen wieder eingestellt werden.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND