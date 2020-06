Fleißarbeit mit Sternchen

VW zieht Konsequenzen aus dem rassistischen Werbespot. Ein Ausschuss und Schulungen sollen künftig Entgleisungen verhindern

Wolfsburg. VW gibt den Verantwortlichen für den rassistischen Golf-Werbespot mildernde Umstände: „Wir haben fehlende Sensibilität und prozessuale Fehler festgestellt“, sagte VW-Vorstandsmitglied Hiltrud Werner am Donnerstag. Aber es hätten „keinerlei rassistische Intentionen eine Rolle gespielt“. Deshalb gebe es keine personellen Konsequenzen, aber neue Vorschriften und Gremien für die Freigabe von Werbespots. Marketingchef Jochen Sengpiehl, dessen Stuhl wegen der Affäre heftig wackelte, sagte: „Der entscheidende Punkt ist: Wir haben die rassistischen Elemente dieses Videos nicht erkannt.“

Damit waren die VW-Leute recht allein: In dem auf Instagram veröffentlichten Spot dirigiert eine überdimensionale weiße Hand einen schwarzen Mann von einem VW Golf weg und schnipst ihn schließlich in ein Haus namens „Petit Colon“ (kleiner Siedler). Dann formieren sich die Buchstaben zu den Worten „Der neue Golf“, und bilden auf dem Weg dorthin für einen kurzen Moment die Abfolge „e-r-n-e-g“. Was die Werbeagentur mit dem wenige Sekunden langen Spot eigentlich sagen wollte, bleibt im Nebel. Was verstanden wurde, zeigte der anschließende Shitstorm: Weiß gegen Schwarz, koloniale Kulisse und dann noch das N-Wort.

Schon als der Spot vorab auf dem Twitter-Account von Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann auftauchte, reagierten andere Nutzer mit dem Hinweis auf Rassismus. Das Video wurde gelöscht, später aber trotzdem von VW auf der Plattform Instagram veröffentlicht. Nach den heftigen Protesten stellte man dann auch im Konzern fest, dass das Filmchen „ganz ohne Frage falsch und geschmacklos“ sei und zeigte sich „überrascht und schockiert, dass unsere Instagram-Story derart missverstanden werden kann“. Wie sie verstanden werden sollte, bleibt offen.

Die Konzernrevision wurde mit einer Untersuchung beauftragt, und startete eine mehrwöchige Fleißarbeit von VW-typischen Dimensionen: „400 Dateien mit über 16,5 GB Datenvolumen“ seien ausgewertet worden, berichtet das Unternehmen, man habe Gespräche mit „Mitarbeiter*innen, in erster Linie im Marketing, der Beschaffung und der Rechtsabteilung sowie mit den beteiligten externen Agenturen“ geführt. Damit hält das Gendersternchen bei VW Einzug, das künftig auch für ein „unabhängiges Board mit Diversity-Expert*innen“ gebraucht wird, die „kreative Inhalte auf potenziell verletzende, diskriminierende und anderweitig kritische Elemente checken und filtern“ sollen.

VW will das Problem weg organisieren: „Prozessverbesserung durch Etablierung eines festen Freigabe-Checkpoints“ wird angekündigt. Außerdem sollen VW-Mitarbeiter und Werbeleute stärker „zum Thema Ethik und Kultur“ geschult werden. „Sicherstellung von Heterogenität und mehr Diversität bei der Teamzusammensetzung“, ist ein weiteres Versprechen. Und schließlich die „Schaffung einer übergreifenden Social Media Organisation“, um die entsprechenden Kanäle besser in den Griff zu bekommen. Auf den gesunden Menschenverstand will sich VW offenbar nicht mehr verlassen.

Von Stefan Winter/RND