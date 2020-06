Kurzarbeitergeld-Razzia: Zoll durchsucht Firmenzentrale von C&A

Dem Modekonzern C&A droht offenbar Ärger. Zollfahnder haben nach Informationen des “Business Insider” die Firmenzentrale des Düsseldorfer Unternehmens durchsucht. Hintergrund sind angebliche Verstöße gegen die Kurzarbeiter-Regelung.

Düsseldorf. Mehrere Büros in der Firmenzentrale des Düsseldorfer Modekonzern C&A sollen am Mittwoch von Zollbeamten und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchsucht worden sein. Dies berichtet der “Business Insider”. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die vor zwei Wochen publik wurden: Der Konzern soll Mitarbeiter im Zuge der Coronakrise in Kurzarbeit geschickt haben, sie aber gleichzeitig mehr arbeiten lassen haben. Dies geht aus einem anonymen Schreiben von Mitarbeitern hervor.

Ergebnis der Untersuchungen soll nächste Woche feststehen

Die Unternehmensführung und der Betriebsrat wiesen die Vorwürfe jedoch zurück. Am Mittwoch sollen nun mehrere Mitarbeiter vernommen worden und Abrechnungsunterlagen durchsucht worden sein, heißt es weiter. In der nächsten Woche werde mit einem ersten Zwischenergebnis der Untersuchungen gerechnet. Wegen der Vorwürfe hatte die BA die Kurzarbeiter-Geldzahlungen bei C&A eingestellt.

Razzien bei anderen Konzernen könnten folgen

C&A ist der erste Konzern, bei den es im Rahmen des Verdachtes auf Betrug beim Kurzarbeitergeld zu Ermittlungen gekommen ist. Doch es könnten noch weitere Folgen. In internen Corona-Lageberichten werde seit Wochen von der Bundesregierung vor dem Betrug beim Kurzarbeitergeld gewarnt, heißt es. Die BA überweist seit März täglich viele Millionen Euro Kurzarbeitergeld an Unternehmen.

Die Firmenzentrale von C&A soll von Zollfahndern untersucht worden sein.