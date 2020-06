Erneute Bilanzverschiebung lässt Wirecard-Aktie um 50 Prozent einbrechen

Es sollte der große Wirecard-Tag an der Börse werden. Anleger und Analysten warteten auf die schon mehrfach verschobene Bilanz. Doch der Dax-Konzern sagte kurz vor knapp die Veröffentlichung ab. Es fehlen auf einmal 1,9 Milliarden Euro in den Büchern. An der Börse bricht der Aktienkurs um mehr als 50 Prozent ein.

Aschheim. Der Zahlungsabwickler Wirecard kommt auch nach der Sonderprüfung seiner Bilanzen nicht zur Ruhe. Beim Durchleuchten der Bücher blieben schon vor Wochen viele Fragen offen und die Staatsanwaltschaft hat nun auch das Gebaren der Vorstände unter die Lupe genommen. Am Donnerstag wollte nun der Dax-Konzern endlich die mehrfach verschobene Bilanz für 2019 und die kompletten Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen. Doch dann dieses: Eine Adhoc-Mitteilung am späten Vormittag:

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY habe das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, teilte der Dax-Konzern Wirecard am Donnerstag in Aschheim bei München mit.

Anleger trennen sich massenweise von Wirecard-Aktien

An der Börse reagieren die Anleger sofort und trennen sich massenweise von Wirecard-Aktien. Denn in der Pflichtmitteilung von Wirecard steht ganz zum Schluss noch ein anderer wichtiger Satz: “Wenn ein testierter Jahres- und Konzernabschluss nicht bis zum 19. Juni 2020 vorgelegt wird, können Kredite der Wirecard AG in Höhe von cicra zwei Milliarden Euro gekündigt werden”.

Das birgt Sprengstoff für weitere Spekulationen das Unternehmen und sein Geschäft. Zuletzt hatte das Unternehmen Mitte Mai noch mitgeteilt, man wolle im laufenden Jahr weiterhin einen operativen Gewinn (Ebitda) von 1 bis 1,12 Milliarden Euro erreichen.

An der Börse erlebte die Wirecard-Aktie schon in den vergangenen Jahren eine rasante Berg- und Talfahrt. Nach den ersten Vorwürfen der Bilanzmanipulation durch die britische “Financial Times” stürzte der Aktienkurs zum Jahresende 2018 vom 195 Euro bis Februar 2019 auf 86 Euro ab. Danach ging es wieder rasant kurzzeitig über die Marke von 160 Euro, um anschließend den nächsten Absturz zu erleben.

Aktuell bricht der Aktienkurs um mehr als 50 Prozent auf 49,90 Euro ein.

RND/dpa/casc