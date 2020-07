Dieselskandal: Durchsuchungen bei VW-Zulieferer Continental

Der VW-Dieselskandal weitet sich aus: Bei Continental haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch verschiedene Standorte durchsucht. Die Dursuchungen stehen im Zusammenhang mit der VW-Abschalteinrichtung.

Hannover. Die Durchsuchungen bei Continental stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu von Volkswagen genutzten Abschaltsystemen in der Abgasreinigung eines Dieselmotors, teilte der Autozulieferer in Hannover mit. Zuvor hatte die “Wirtschaftswoche” darüber berichtet. Laut der Zeitung gehe es unter anderem um den Verdacht auf Beihilfe zum Betrug und zur mittelbaren Falschbeurkundung.

Die Continental AG ist ein deutscher Automobilzulieferer, der weltweit etwa 241.000 Mitarbeiter beschäftigt.

VW hatte am Dienstag angekündigt, dass die Entschädigungszahlungen an Volkswagen-Kunden im Dieselvergleich kurz vor dem Abschluss stehen. In rund 240.000 Fällen seien insgesamt mehr als 750 Millionen Euro überwiesen worden.

