Börsen am Freitag: Dax fehlen die Impulse

An der New Yorker Wall Street schlossen am Donnerstag die US-Börsen im Plus. Hierzulande kann der Aktienhandel davon nicht profitieren, an der Frankfurter Börse ist der Dax verhalten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Für Furore sorgt einmal mehr wieder die Wirecard-Aktie.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag nach den klaren Vortagesgewinnen verhalten gestartet. Der Dax gewann im frühen Handel 0,24 Prozent auf 12 638,74 Punkte.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte rückte am Freitagmorgen um 0,44 Prozent auf 26 744,17 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,1 Prozent.

Der Markt schwankt weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden.

Der Handel an der Frankfurter Börse dürfte zum Wochenschluss aber überschaubar verlaufen, da die US-Börsen wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen sind und daher wichtige Handelsimpulse von der New Yorker Wall Street ausbleiben.

Gewinner und Verlierer im Dax

Für Gesprächsstoff sorgen im Dax unter anderem Daimler (+0,83 Prozent) und BMW (+0,24 Prozent). Beide Autobauer haben Nachrichten aus dem Bereich der Elektromobilität parat. Während Daimler eine Kooperation mit dem chinesischen Batteriehersteller Farasis bekanntgab, will der Münchner Mitbewerber BMW im niederbayerischen Dingolfing künftig 500.000 Antriebe für seine wachsende Elektroflotte bauen.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehören im frühen Handel unter anderem Infineon (+1,42 Prozent), Heidelberg Cement (+2,89 Prozent) und Wirecard:

Der unter Manipulationsverdacht stehende Dax-Konzern verliert wegen seines Bilanzskandals den wichtigsten Partner für große Zukunftsprojekte. Der japanische Softbank-Konzern beendet die Kooperation mit dem am Abgrund stehenden Bezahldienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim, wie es am Donnerstag in informierten Kreisen hieß. Dennoch gewinnt die Aktie des Pleite-Konzerns heute mehr als 25 Prozent hinzu – das wilde Auf und Ab des Kurses geht weiter.

Die rote Laterne im Dax haben derweil Deutsche Bank (-0,75 Prozent), Allianz (-0,44 Prozent) und BASF (-0,39 Prozent) inne.

US-Börsen: Überraschende Arbeitsmarktdaten

Eine überraschend starke Erholung am Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag zwischenzeitlich deutlichen Aufwind beschert und die Rekordrally der Technologiewerte angeheizt. Allerdings ließ der Schwung im Handelsverlauf stark nach.

Börsianer verwiesen auf einem Medienbericht, wonach es bei einer klinischen Studie des Biotech-Unternehmens Moderna zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu einer Verzögerung gekommen sei, die Aktien verloren fast fünf Prozent. Ein Sprecher von Moderna hingegen betonte, man halte an dem Zeitplan für die Studie fest.

Derweil spitzte sich die Corona-Pandemie in den USA mit einer Rekordzahl von mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag dramatisch zu.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,36 Prozent höher bei 25.827,36 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich bis zu 1,82 Prozent gewonnen hatte. Damit schaffte der US-Leitindex in der verkürzten Gesamtwoche ein Plus von 3,25 Prozent.

Der breiter gefasste S&P 500 legte am Donnerstag um 0,45 Prozent auf 3130,01 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,61 Prozent auf 10 341,89 Punkte nach oben. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Technologieindex Nasdaq Composite ein Rekordhoch erreicht.

Die Lage auf dem krisengeschüttelten Arbeitsmarkt entspannte sich deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel in den USA im Juni von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent und damit deutlich kräftiger als erwartet. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg ebenfalls sehr viel deutlicher.

An diesem Freitag bleibt der Aktienmarkt in den Vereinigten Staaten wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen.

Börsen in Asien schließen im Plus

Aus Asien melden am Donnerstag die wichtigsten Börsen ebenfalls grüne Vorzeichen: In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 22.220 Punkte. Die Börse in Shanghai gewann 0,9 Prozent und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen 0,6 Prozent.

Euro notiert schwächer

Am Devisenmarkt kostete der Euro zuletzt 1,1239 US-Dollar, ein Minus von 0,11 Prozent gegenüber dem Vortag.

RND/dpa