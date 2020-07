CO2-Rechner: Soviel Emissionen produzieren Neuwagen

Die in Deutschland neu zugelassenen Autos stoßen im Schnitt immer weniger klimaschädliches CO2 aus. Das ergibt eine Statistik des Kraftfahrtbundesamts. Vor allem Opel und Renault verbessern ihre Bilanz über die Modellreihen hinweg deutlich. Unser CO2-Rechner zeigt, welche Autos besonders umweltfreundlich sind – und welche nicht.

Die neu zugelassenen Autos in Deutschland stoßen immer weniger klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) aus. Im Durchschnitt lagen die Emissionen der im ersten Halbjahr 2020 zugelassenen gut 1,2 Millionen Neuwagen um 4,4 Prozent unter dem Wert aus dem ersten Halbjahr 2019. Das geht aus einer Erhebung des Kraftfahrt-Bundesamts hervor. Nach dem gültigen Testverfahren WLTP stießen sie durchschnittlich 150,8 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Bei fast allen Marken ergaben sich Verbesserungen.

CO2-Ausstoß bei Opel sinkt um 13,5 Prozent

Betrachtet man nur Marken mit mindestens zwei Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr, zeichnet sich Opel mit der stärksten Verbesserung aus: Der CO2-Ausstoß der Autos der Rüsselsheimer sank laut offizieller Statistik im Schnitt um 13,5 Prozent. Auch Renault konnte sich mit einem Minus von 11,4 Prozent zweistellig verbessern. BMW senkte den CO2-Ausstoß um 9 Prozent, Mercedes um 6,6, Audi um 5,6 und Volkswagen um 4,8 Prozent.

Den niedrigsten CO2-Ausstoß verzeichnete – reine Elektroautohersteller nicht mitgezählt – Renault mit 116,6 Gramm pro Kilometer. Der französische Hersteller profitierte dabei davon, dass mehr als jedes siebte neu zugelassene Fahrzeug von ihm ein Elektroauto war.

Seat Mii hat den geringsten CO2-Ausstoß

Schaut man sich die einzelnen Automodelle an, hat der Seat Mii mit 35 Gramm pro Kilometer den geringsten CO2-Ausstoß, gefolgt vom Kia Niro (38 Gramm pro Kilometer) und BMW 18 (50 Gramm pro Kilometer). Ausgenommen sind Elektroautos, die gar keinen Kohlendioxid ausstoßen. Am meisten CO2 produziert demnach der Lamborghini Aventador (367 Gramm pro Kilometer), gefolgt vom Maserati Granturismo (345 Gramm pro Kilometer).

Die folgende Tabelle listet den CO2-Ausstoß von allen Modellreihen mit mindestens fünf neu zugelassenen Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2020 auf (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Pauschal lässt sich grob sagen: Je weniger Treibstoff ein Fahrzeug verbraucht, desto weniger CO2 wird ausgestoßen.

Zu viel CO2 führt zu Erderwärmung

Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ein Treibhausgas, das bei zu hoher Konzentration in der Luft zu einer dauerhaften globalen Erwärmung führt. Es ist für den Menschen eigentlich ungefährlich, behindert aber in zu hoher Konzentration die Sauerstoffaufnahme und kann beispielsweise zu Schwindel oder Kopfschmerzen führen.

Die CO2-Belastung ist von der Belastung durch Stickoxide (NOx) zu unterscheiden, eine Art Feinstaub. NOx können die Bronchien angreifen, schädigen die Schleimhäute oder reizen die Augen. In dauerhafter und hoher Konzentration greifen sie die Lungenfunktion an, was letztendlich zu chronischen Herz-Kreislauferkrankungen führen kann.

Diesel stoßen weniger CO2 aus – aber mehr NOx

Laut Umweltbundesamt stoßen Diesel-Pkw bei gleicher Motorisierung theoretisch bis zu 15 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid (CO2) aus als Benziner. Dieselfahrzeuge galten deshalb lange Zeit als umweltfreundlich. Gleichzeitig erzeugen Dieselmotoren aber wesentlich mehr Stickoxide (NOx), was besonders die Luft in Großstädten belastet.

Seit 2020 gilt in der EU für neue Pkw ein Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Dies ist ein Flottenwert – nicht jedes Auto muss ihn einhalten. Vielmehr sollen alle in der EU neu verkauften Pkw im Stichjahr diese Grenze im Schnitt nicht überschreiten. Ein CO2-freies Elektroauto kann also zum Beispiel die höheren Emissionen eines SUVs oder Sportwagens ausgleichen.

Neuer Teststandard braucht neuen Grenzwert

Der EU-Grenzwert bezieht sich allerdings noch auf das alte Testverfahren “Neue Europäische Fahrzyklus” (NEFZ), der lange in der Kritik stand, weil er praxisfremd und Einfallstor für legale Tricks der Autohersteller war. Im Grunde ergab der Test einen reinen Laborwert, der wesentlich niedrigere Verbrauchswerte nannte, als im realen Fahrbetrieb auf der Straße tatsächlich emittiert wurden.

Seit dem 1. September 2018 ist nun der neue anspruchsvollere WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty Test Procedure) für jede Erstzulassung eines Neuwagens Pflicht, der realistischere Ergebnisse liefert. Das heißt aber auch, dass die CO2-Emissionswerte auf den Zulassungspapieren nun erheblich höher ausfallen. Das Bundesumweltministerium schätzt, dass sie durch das neue Testverfahren um etwa 20 Prozent ansteigen. “Der NEFZ-Flottengrenzwert von 95 gCO2/km würde demnach einem WLTP-Flottengrenzwert von ungefähr 115 gCO2/km entsprechen”, schreibt das Bundesumweltministerium. Ein endgültiger neuer Grenzwert wird von der EU erst 2021 bekanntgegeben.

mit dpa

Von Anne Grüneberg, Johannes Christ/RND