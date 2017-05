Dax-Rekordhoch bleibt in Sichtweite

Frankfurt/Main (dpa) – Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung gut. Der Dax startete freundlich und stieg zum Handelsstart dicht an sein Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch bei 12.486 Punkten.

Dann verließ die Anleger wieder etwas der Mut: Vor der Veröffentlichung endgültiger Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone gewann der deutsche Leitindex zuletzt 0,15 Prozent auf 12.456,08 Punkte.

Der MDax sprang erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 24.700 Punkte und zeigte sich zuletzt mit 0,22 Prozent im Plus bei 24.669,79 Punkten. Im TecDax, wo erstmals seit 16 Jahren die Marke von 2100 Punkten fiel, ging es schließlich um 0,27 Prozent auf 2098,90 Punkte aufwärts. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, stieg um 0,14 Prozent.

Dämpfend auf die Anlegerlaune dürften sich die aktuellen Stimmungsdaten aus den Industrien der zwei weltgrößten Volkswirtschaften ausgewirkt haben. Nachdem es am Montag bereits in den USA Enttäuschungen gegeben hatte, da die Indikatoren schwächer als erwartet ausgefallen waren, meldete am Dienstag auch China schwache Daten.

Neben den Konjunkturdaten und der laufenden Berichtssaison der Unternehmen wird auch wieder in Richtung Frankreich geschaut. An diesem Sonntag findet dort die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Der Ausgang der ersten Wahlrunde hatte die Aktienmärkte in der Vorwoche beflügelt, da der führende Kandidat Emmanuel Macron als europa- und wirtschaftsfreundlich gilt. Ungemach könnte daher drohen, falls entgegen den Erwartungen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewinnen sollte.

Die im MDax notierten Aktien von Kion kletterten nach einer positiven Studie der Société Génerale mit plus 2,24 Prozent auf ein Rekordhoch bei 63,58 Euro.

Die Aktien von Pfeiffer Vacuum büßten nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen 1,09 Prozent ein. Der sich gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch wehrende Vakuumpumpen-Spezialist überzeugte Analysten zwar mit dem Auftragseingang, enttäuschte aber mit seiner Marge.