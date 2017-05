Neues «Windows 10 S» ist speziell für den Unterricht gedacht

New York (dpa) – Microsoft hat in New York eine neue Light-Version seines Windows-Betriebssystems speziell für den Bildungsbereich vorgestellt. Man habe sich von den Bedürfnissen der Lehrer und Schüler inspirieren lassen.

Das sagte der bei Microsoft weltweit für den Bildungsbereich zuständige Manager Anthony Salcito. Die neue Version «Windows 10 S» sei an das schulische Umfeld angepasst. Dort sei kein reichhaltiger Funktionsumfang erforderlich, sondern die Geräte müssten flexibel einsatzfähig und leicht zu verwalten sein, sagte Salcito. Besonderen Wert habe man auch auf Sicherheits-Features gelegt.

Mit Hilfe einer Set-up-Anwendung sollen IT-Administratoren an den Schulen PCs zum Beispiel in weniger als 30 Sekunden einrichten können. Alle Anwendungen für Windows 10 S stehen ähnlich wie bei Googles Chromebook im App Store von Windows zur Verfügung. Lokal laufen die Anwendungen dann innerhalb eines abgesicherten «Containers». Das solle im Klassenzimmer für eine schnelle Anmeldezeit und gleichbleibende Leistung sorgen.

Microsoft dürfte mit der neuen Light-Version vor allem Googles Chromebooks Paroli bieten wollen. Vor allem in US-Schulen hatte Google mit seinem Chrome-Betriebssystem zuletzt gepunktet und Apple mit seinen Macs und iPads verstärkt Konkurrenz gemacht.

Windows 10 S soll optional auf einer breiten Palette verschiedener Notebooks aus ganz unterschiedlichen Preis- und Ausstattungs-Klassen laufen. Als erste Partner nannte Microsoft bei der Vorstellung in New York Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung und Toshiba. Windows 10 S soll dabei für eine besonders lange Batterielaufzeit sorgen.