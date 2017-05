Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). Foto: Fredrik von Erichsen

Dax startet nach Rekordhoch schwächer Nach seinem Rekordhoch am Vortag ist der Dax zur Wochenmitte etwas schwächer gestartet. Der deutsche Leitindex sank wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,12 Prozent auf 12 733,34 Punkte. Frankfurt/Main (dpa) – Tags zuvor hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer bis auf 12 783 Punkte zugelegt damit seine gut zweiwöchige Rally auf 6 Prozent ausgebaut. Der MDax der mittelgroßen Werte gab Mittwochfrüh um 0,26 Prozent auf 25 121,57 Zähler nach. Der TecDax verlor 0,04 Prozent auf 2147,36 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, ging es um 0,12 Prozent nach unten. Die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Aus dem Dax steht dabei der Baustoffkonzern HeidelbergCement im Fokus, dessen Aktien zuletzt als schwächster Index-Wert um mehr als 2 Prozent absackten. Teilen Facebook

