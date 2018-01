Neue Rekordprimzahl entdeckt

Sie hat 23,5 Millionen Stellen, würde 9000 Buchseiten füllen und braucht für ihre Darstellung extra viel Speicherplatz: Auf der Jagd nach immer größeren Primzahlen ist ein 51-jähriger US-Amerikaner jetzt fündig geworden. Die Suche dauerte 14 Jahre.

Sie füllt mehr als 9000 Buchseiten: Ein Computer hat die bislang größte Primzahl errechnet. Diese 50. sogenannte Mersenne-Primzahl hat fast 23,5 Millionen Stellen und ist damit um mehr als 900.000 Stellen länger als ihre Vorgängerzahl, wie das Mersenne-Primzahlen-Forschungsprojekt „Great Internet Mersenne Prime Search“ in den USA mitteilte. Errechnet wurde die Zahl demnach bereits am 26. Dezember am Computer eines Freiwilligen, der Rechnerkapazität für das Projekt zur Verfügung stellte. Sie musste dann aber noch von anderen Experten verifiziert werden. Jeder, der die Software Gimps Prime95 installiert hat, kann sich theoretisch an der Jagd nach neuen Primzahlen beteiligen. Der jetzt erfolgreiche 51-jährige Johnathan Pace geht seit 14 Jahren diesem etwas speziellen Hobby nach. Für seine Entdeckung kassiert er 3000 US-Dollar Prämie.

Die bisherige Rekord-Mersenne-Primzahl wurde im Januar 2016 ebenfalls von einem Computer des Projekts errechnet. Primzahlen lassen sich nur durch sich selbst und eins glatt teilen. Wie viele es von ihnen gibt, ist unbekannt.

Von dpa/RND