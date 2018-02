„Hypnose ist besser als Chemie“

Von Selbstheilungskräften und Fantasiereisen: Mentalcoach Heinz-Wilhelm Gößling über neue Wege zu gutem Schlaf.

Bei Zahnärzten ist die Hypnose bereits eine gern benutzte Methode, ängstliche Patienten zu beruhigen. Doch dieses Verfahren kann mehr, sagt der Arzt und Autor Heinz-Wilhelm Gößling. Mit der Kraft der Gedanken könne man leichter in erholsamen Schlaf finden. Wie das gelingt, verrät Gößling im Interview…

Jeder Dritte in Deutschland kämpft mit Schlafproblemen. Studien zeugen von der positiven Wirkung der Hypnose – und doch greifen viele eher auf Tabletten zurück. Warum?

Begonnen hat es damit, dass Anfang der sechziger Jahre hochwirksame Schlafmittel erfunden und als schnelle Lösung von Schlafproblemen beworben wurden. Die Nachteile haben sich erst später gezeigt, nämlich dass diese Pillen abhängig machen und die Erholungsqualität des Schlafes beeinträchtigen. Seit ca. zehn Jahren gibt es in der Medizin ein Umdenken, eine Rückbesinnung auf das, was Menschen selbst tun können, um wieder besser zu schlafen. Und das wirkt – in aller Regel – viel besser als Chemie.

Sie haben mehrere Bücher über den Einsatz von Hypnose gegen Schlafstörungen geschrieben. Welche Effekte kann man damit erzielen?

Über eine Anleitung zur Selbsthypnose lernt man, sich mit Hilfe bestimmter Sinneseindrücke innere Bilder vorzustellen, die den Organismus einladen, in einen Schlaf überzugleiten. Inzwischen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass bestimmte Bilder sich direkt auf die Tiefe und Qualität unseres Schlafes auswirken. Die Hypnose zeigt, wie man zu diesen in uns durch Erfahrung längst abgespeicherten Bildern gelangt, sie wieder entdeckt und neu aktiviert.

Neben der Hypnose gibt es die Selbsthypnose? Welche Ursprünge hat sie?

Der amerikanische Psychiater Milton Erickson, auf den die heutige Form von Hypnose überhaupt zurückgeht, litt unter Kinderlähmung und ist mit Selbsthypnose auch gegen die Folgen dieser Krankheit angegangen. Er erkannte, dass die Selbstheilungskräfte des Menschen in seinem Unterbewussten schlummern und durch Hypnose aktiviert werden können. Diese moderne Form von Hypnose betont die kreativen, heilsamen Elemente des hypnotischen Dialogs zwischen Arzt und Patient. Klassische, direkte Suggestionen treten dabei in den Hintergrund, vielmehr wird die Fähigkeit von Menschen genutzt, sich mit eigener gedanklicher Kraft intensiver auf bestimmte innere Zielvorstellungen, auf innere Lösungsbilder konzentrieren und dadurch Probleme leichter überwinden zu können.

Das geht also über die klassische Hypnose hinaus …

… denn die ist viel älter: Schon die alten Griechen wussten um die heilsame Kraft von Hypnose. Sie wandten diese in Form einer Art Heilschlaf an, auch als Tempelschlaf bezeichnet. Anfang des 19. Jahrhunderts begann die wissenschaftliche Untersuchung von hypnotischen Methoden. Man erkannte, dass die Wirkung von Hypnose auf Suggestionen beruhte. Suggestionen sind bestimmte Formen von, man könnte sagen, Einflüsterungen, die der Hypnotiseur dem Patienten mitgibt, nachdem dieser in einen hypnotisierten Zustand versetzt wurde. Mit Hilfe dieser Methode konnten Ärzte zum Beispiel das Schmerzerleben beim Patienten ausschalten und erstmals schmerzfreie Operationen durchführen. Das war ein Riesenfortschritt in der Medizin, denn damals gab es noch keine anderen Narkoseverfahren. Heute spielt diese Möglichkeit von Hypnose, Schmerzen auszuschalten, vor allem in der Zahnmedizin wieder eine große Rolle, beispielsweise bei Patienten, die große Angst davor haben, vom Zahnarzt eine Spritze zu bekommen.

Ihr Buch „Besser schlafen mit Selbsthypnose“ enthält Ratschläge dazu. Trotzdem betonen Sie, dass dies kein Ratgeber im herkömmlichen Sinn sei. Sondern?

Es ist ein auf fünf Wochen angelegtes Übungsprogramm für Menschen, die selbst etwas tun wollen, um besser schlafen zu können. Indem man sich zehn, zwanzig Minuten am Tag Zeit nimmt, um Methoden der Selbsthypnose gegen Ein- und Durchschlafprobleme zu erlernen.

Welche Schritte kann man damit gehen?

Zunächst ist es hilfreich, sich der Grübelgedanken bewusst zu werden, die einen am Einschlafen hindern, und dann einen Weg zu anderen Gedanken zu finden, die einen besser einschlafen lassen. Im zweiten Schritt geht es darum, seinen Lebensstil stärker dem chronobiologischen Rhythmus anzupassen, etwa zu überlegen, ob man einen „Power Nap“ in den Tagesverlauf einbauen kann oder ob man sich abends noch Lichtquellen wie dem Blaulicht eines Bildschirms aussetzt, das die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin blockiert. Ein wichtiger Punkt ist, sich darüber klar zu werden, dass ein „Minus“ auf unserem „inneren Konto“, also ein Defizit im Gefühlshaushalt, unser Schlafvermögen ungünstig beeinflusst. Ärger, Streit und Sorgen dürfen in unserer Aufmerksamkeit nicht überhandnehmen gegenüber dem, was Spaß und Freude bereitet. Das nenne ich unsere Energiespender, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. In einem weiteren Schritt beschäftigen wir uns mit gedanklichen Vorstellungen, mit Fantasiereisen, die den Schlaf positiv beeinflussen. Zum Beispiel die Vorstellung, am Strand zu liegen, im Meer zu schwimmen, einen Delphin zu beobachten, der abtaucht. Schlafforscher der Universität Fribourg haben nachgewiesen, dass solche inneren Bilder den Tiefschlafanteil des Schlafes erhöhen.

Sie bieten dazu Audioanleitungen im Internet an – ist das gehörte Wort ein Muss? Oder reicht es, sich Ihre Anleitungen zur Selbsthypnose durchzulesen?

Das ist individuell sehr verschieden. Einige Leser meines Buches haben mir berichtet, dass sie das Hören gar nicht brauchen, andere finden beim bloßen Lesen nicht hinein in einen Zustand des Entspanntseins, des Vorstellens angenehmer, schöner Bilder, des Dösens. Die können den Text auf ihrem Smartphone aufnehmen oder eben als Hördatei aus dem Internet herunterladen.

Sie haben also schon Reaktionen auf das Buch, das erst seit kurzem auf dem Markt ist?

Ja, eine Leserin aus dem süddeutschen Raum etwa, die Jahre lang mit Schlafproblemen kämpfte, hat mir geschrieben, dass sie über dieses Buch einen neuen Zugang zu ihrem eigenen intuitiven Wissen um Wege zu besserem Schlaf und dabei deutliche Verbesserungen erreicht hat. Genau darum geht es bei der modernen Hypnotherapie: das vorhandene intuitive Wissen ums eigene Wohlergehen, die in uns schlummernden Selbstheilungskräfte neu zu entdecken, quasi „aufzuwecken“.

Ihr Buch ist auch ein gesellschaftliches Statement. Gegen Unternehmenskulturen, die den „Power Nap“ blockieren. Und gegen das abendliche Versacken vorm Fernseher. Ist eine stärkere Debatte über Folgen von Arbeits- und Freizeitrhythmen für unsere Gesundheit nötig?

Ich denke schon – obwohl diese Debatte bereits begonnen hat. Ich werde beispielsweise von Gewerkschaftsverbänden eingeladen, vor Betriebsräten über Schlaffaktoren Auskunft zu geben. Da ist Schichtarbeit ein großes Thema, aber auch die Förderung einer Pausenkultur, die unseren chronobiologischen Rhythmen gerecht wird. Ich will keinem den Fernsehabend vergällen, aber spätestens wenn man ernsthafte Schlafstörungen hat, ist der Zeitpunkt gekommen, sich darüber Gedanken zu machen, möglicherweise an dieser Stelle seinen Lebensstil zu verändern.

Interview: Daniel Alexander Schacht/RND

