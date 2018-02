Ab auf den Trail!

Brauche ich wirklich Klickpedale? Wie schaffe ich den kniffligen Downhill? Und welcher Snack ist optimal? Mountainbiken wird auch bei älteren Radfahrern immer beliebter – mit diesen Tipps läuft es rund.

Stimmt es, dass ich beim Mountainbiken mehr Kalorien verbrenne als beim Joggen? „Vergleicht man richtiges Mountainbiken in den Bergen und auf schwierigem Untergrund mit Joggen in der Ebene und auf Asphalt, wird man beim Mountainbiken mehr Kalorien verbrennen“, vermutet Professor Ulrich Hartmann vom Institut für Bewegungs- und Trainingswissenschaft der Uni Leipzig. Neben der Steigung kommen beim Mountainbiken zwei Faktoren dazu, die den Kalorienverbrauch weiter nach oben schrauben: Die Arme werden zum Halten und Stabilisieren mit eingesetzt, und das Fahrrad muss mit nach oben bewegt werden – und damit ein Zusatzgewicht von mindestens zehn Kilogramm.

Mir tut der Po immer weh beim Biken – was tun? Entscheidend ist, dass Sattel und Sitzpolster in der Breite auf den Fahrer abgestimmt sind. Der Abstand zwischen den Sitzknochen variiert oft um mehrere Zentimeter. Die Sitzknochen müssen auf dem Sattel zu spüren sein, dann stimmt die Größe. Übrigens: Je sportlicher die Sitzposition, desto mehr verschiebt sich die Auflage nach vorne, von den Sitzbein- zu den Schambeinknochen, und desto schmäler darf auch der Sattel sein. Viele Händler bieten inzwischen an, den Abstand zwischen den Sitzknochen zu vermessen.

Ich fahre täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit: Muss ich für eine Mountainbike-Tour extra trainieren? Steile Abfahrten, enge Kurven, Wurzel-Trails – wer mit dem Mountainbike unterwegs ist, braucht vor allem technische Fertigkeiten. Und die lernt man nicht auf einem asphaltierten Radweg, sondern im Gelände. Ein Mountainbike-Technikkurs erleichtert den Einstieg. Trotzdem ist es sinnvoll, den Arbeitsweg fürs Training zu nutzen: Wer täglich 30 Minuten ins Büro radelt, tut viel für die Ausdauer – und nur, wer genügend Puste hat, schafft auch längere Anstiege und anspruchsvolleren Untergrund.

Wie überwinde ich die Angst vor fiesen Trails? Der Trail geht steil nach unten. Die Versuchung ist groß, einfach abzusteigen. Und jetzt? „Bewusst atmen, den Blick auf den Trail richten und eine selbstbewusste Cowboyhaltung einnehmen“, rät Sport-Mentalcoach Petra Müssig. Damit lässt sich akute Angst überwinden. Langfristig hilft: üben, üben, üben. Wichtig ist, sich nicht zu überfordern, sondern Passagen zu fahren, die gut zu schaffen sind, und die Schwierigkeit langsam zu steigern. Also zum Beispiel den kniffligen Downhill-Trail beim ersten Mal nur in der unteren Hälfte zu fahren. Tipp: Es gibt spezielle Mountainbikekurse, die helfen, mutiger zu werden. Eine Übersicht über die Anbieter der „Mut-tut-gut“-Kurse gibt es unter www.sport-im-kopf.de.

Welche Schuhe und Pedale sind fürs Mountainbiken ideal? Lange Jahre waren die meisten Biker mit Klickpedalen unterwegs. Die Begründung: Die feste Verbindung zwischen Klickpedal und Schuh ermöglicht eine bessere Kraftübertragung, da die Pedale nicht nur runtergedrückt, sondern auch hochgezogen werden. Plattformpedale (Flatpedals) galten – zumindest außerhalb der Downhill-Szene – als Anfängerlösung. Pascal Ketterer, Radsportler und Sportwissenschaftler vom Radlabor München, hält dagegen: „Bei 90 Prozent der Radfahrer macht es für die Kraftübertragung keinen Unterschied, ob sie mit Klick- oder Plattformpedalen fahren“, sagt er. Die Messungen im Radlabor haben gezeigt, dass Hobbysportler beim gleichmäßigen Treten nicht mal genügend Kraft aufwenden, um das Gewicht des Beins vom Pedal zu lösen – geschweige denn, das Pedal selbst mit anzuheben. Außerhalb des Profisports sind Klickpedale also unnötig. Zumal Plattformpedale einen entscheidenden Vorteil haben: Die Füße sind im Ernstfall sofort – ohne Ausklicken – am Boden. Das reduziert die Gefahr von Stürzen deutlich.

Wie kann ich auf dem Mountainbike schnell Sicherheit gewinnen?Fahrtechnik-Trainerin Karen Eller (www.dierasenmaeher.de) rät zum Balancieren an der roten Ampel. „Das ist schnell gelernt.“ So geht’s: Am besten auf einem Parkplatz üben. Die Pedale stehen waagrecht, der Schokoladenfuß ist vorne. Jeweils zwei Finger bremsbereit an die Bremshebel legen, der Körperschwerpunkt ist leicht vor dem Tretlager, die Schultern sind über dem Lenker. Druck auf das vordere Pedal geben, im Wechsel Bremsen und Pedaldruck aufbauen. Mit dieser Methode erst langsam geradeaus fahren und dann bis zum Stillstand herantasten.

Hardtail oder Fully – welches Bike ist sinnvoller? Vorne und hinten gefederte Bikes (Full Suspension, kurz Fully) wiegen mindestens ein Kilo mehr als die nur vorne gefederten Hardtails. Die zusätzlichen Dämpfer machen das Fully reparaturanfälliger, wartungsintensiver – und teurer. Aber: Mit einem vollgefederten Bike locker die Trails runterzufahren, macht einfach mehr Spaß. Es fährt sich sicherer und bequemer. Und harter Untergrund wird vom Fahrrad abgefedert – nicht von der Bandscheibe.

Gibt es eigentlich den perfekten Snack für unterwegs? Klein, leicht und gut verpackt: Während der Tour sind Energieriegel als Snack unschlagbar. Wichtig: das Kleingedruckte lesen. Mindestens 60 Prozent der Kalorien des Energieriegels sollten aus Kohlenhydraten stammen, da diese für eine gleichmäßige Energiebereitstellung sorgen. „Um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, sollte man während der Tour eher süß als herzhaft essen“, rät Ernährungswissenschaftler Günter Wagner vom Deutschen Institut für Sporternährung. Als Alternative zum Riegel bieten sich Früchtebrot oder Brot mit Nuss-Nougat-Aufstrich an.

Von Monika Herbst/RND