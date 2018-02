Junge Erwachsene leiden häufiger an Depressionen

Immer mehr junge Erwachsene leiden an psychischen Erkrankungen. Leistungsdruck, Zukunftsängste und finanzielle Sorgen setzen vor allem den Studenten zu. Die Zahl der Depressionen im universitären Umfeld ist laut einem Report in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Experten gehen davon aus, dass die Erkrankungen weiter zunehmen werden.

Jeder vierte junge Erwachsenen in Deutschland hat eine psychische Störung. Das geht aus einem Bericht der Krankenkasse Barmer hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach ist der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit psychischen Diagnosen in den Jahren 2005 bis 2016 um 38 Prozent gestiegen. Die Zahl der Depressionen stieg um 76 Prozent.

Vor allem an den Universitäten machen sich Zeit-und Leistungsdruck, sowie finanzielle Sorgen und Zukunftsängste bemerkbar. Mehr als jeder sechste Student hatte danach im Jahr 2015 eine psychische Erkrankung, rund 86.000 eine Depression.

Weiterer Anstieg von Depressionen erwartet

Junge Studierende sind weniger stark gefährdet als ältere und auch gesünder als ihre Altersgenossen in Ausbildung und Beruf. Mit zunehmendem Alter kehrt sich das Verhältnis um. Wie in anderen Altersgruppen auch, erkranken Frauen häufiger als Männer.

Obwohl heute mehr psychische Diagnosen gestellt würden als früher und mehr Menschen ärztliche Hilfe suchten, sei die Zunahme psychischer Erkrankungen auch bei jungen Erwachsen deutlich, sagte Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer. Er geht zudem von einem weiteren Anstieg aus.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass Depressionen 2020 die zweithäufigste Volkskrankheit sein werden.

Der Report der Barmer greift auf die anonymisierten Daten von rund acht Millionen Menschen zurück. Allerdings kann das Ergebnis verzerrt sein, da nur die Versicherten einer Krankenkasse berücksichtig wurden.

Von RND/epd