Fliegen ist so sicher wie noch nie

Flugangst ist weitgehend unbegründet. Opfer eines Unfalls im Luftverkehr zu werden, war 2017 nämlich so unwahrscheinlich wie noch nie. Das geht aus dem Bericht des Dachverbandes der Fluggesellschaften hervor. Während das Fliegen vor allem in Subsahara-Afrika deutlich sicherer geworden ist, gibt es in anderen Regionen noch Nachholbedarf.

Fliegen war im vergangenen Jahr deutlich sicherer als im Jahr davor. Es gab nur sechs größere Luftfahrtunfälle mit insgesamt 19 Todesopfern, wie die IATA, der Dachverband der Fluggesellschaften, am Donnerstag berichtete. Im Jahr davor waren es in der kommerziellen Luftfahrt neun Unfälle mit 202 Todesopfern. Die niedrige Zahl der Todesopfer kommt auch dadurch zustande, dass 2017 kein großes Passagierflugzeug verunglückte.

Rechnerisch passierte nach diesen Angaben nur ein Unfall pro 8,7 Millionen Flügen. „4,1 Milliarden Passagiere sind mit 41,8 Millionen Flügen sicher unterwegs gewesen“, sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac.

Bei dem Absturz einer Frachtmaschine kamen 2017 allerdings auch 35 Menschen am Boden ums Leben, wie die Organisation schrieb. In ihrer Opfer-Statistik zählt sie aber nur Besatzung und Passagiere.

Flugunfallforscher waren zum Jahreswechsel zu dem Ergebnis gekommen, dass das Fliegen in der zivilen Luftfahrt 2017 so sicher war wie nie zuvor.

Afrika holte auf bei der Flugsicherheit

In der Statistik der Fluggesellschaften sind die Unfälle auch nach Region aufgeschlüsselt. Am unsichersten war das Fliegen demnach in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten – also Russland und mehreren Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet-Union.

Positiv hervorgehoben werden in dem Bericht die Sicherheits-Fortschritte in Sub-Sahara-Afrika. Im zweiten Jahr in Folge habe es bei den dort angesiedelten Airlines keine Flugzeug-Unglücke und keine Todesopfer gegeben. Allerdings gebe es dort bei Flügen mit Turboprop-Maschinen noch Aufholbedarf bei den Sicherheitsvorkehrungen.

