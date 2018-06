Wer haftet, wenn die Auto-Fahne einen Schaden verursacht?

Landes-Flaggen am Auto sind manchem Autofahrer zu WM-Zeiten lieb und teuer. Doch häufig ist der Autoschmuck von zweifelhafter Qualität. Wer haftet also, wenn die Fahne abbricht und andere Autos beschädigt?

Bricht die Fahne während der Fahrt ab, haften Fahrzeughalter für Schäden an anderen Autos, warnt der Bund der Versicherten (BdV). Die Fähnchen bringt man deswegen besser so an, dass sie die Verkehrssicherheit nicht beeinflussen. Spiegel, Nummernschild, Blinker und Scheinwerfer müssen frei bleiben – andernfalls riskieren Fahrer ihren Versicherungsschutz.

Der Tüv Süd empfiehlt außerdem, mit Fähnchen am Auto nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde zu fahren und sie am besten nur im Stadtverkehr zu nutzen. Auf die Landstraße und die Autobahn geht es also besser unbeflaggt.

Von RND/dpa