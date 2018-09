Geheimnisvolle Ankündigung – wen schickt Elon Musk Richtung Mond?

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will Anfang nächster Woche seinen ersten Passagier der Öffentlichkeit präsentieren. Der Unbekannte soll um den Mond fliegen. Auf Twitter postet SpaceX-Chef Elon Musk einen Hinweis.

SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Milliardär Elon Musk, hat große Visionen. Es will den Weltraum für Privatpersonen öffnen, Menschen zum Mars fliegen, fremde Planeten besiedeln. Auf dem Weg dorthin plant SpaceX in der näheren Zukunft auch einen Flug zum Mond und wieder zurück. Diese Pläne könnten bald deutlich konkreter werden. Denn am kommenden Montagabend (18.00 Uhr Ortszeit, 3.00 Uhr am Dienstag in Deutschland) will SpaceX verkünden, wer der erste SpaceX-Passagier sein wird.

Eigentlich also nur die Ankündigung einer Ankündigung. Doch natürlich wird schon spekuliert, wer denn der erste private SpaceX-Passagier sein könnte. Musk selbst mischt bei der Diskussion auch mit. Als unter dem SpaceX-Tweet ein Nutzer fragt, ob es sich dabei vielleicht nicht um Elon Musk selbst handeln könnte, antwortet der mit einem Emoji der japanischen Flagge. Ein Hinweis auf die Nationalität des SpaceX-Passagiers?

Zum Mond aufbrechen soll der zukünftige SpaceX-Weltraumpassagier mit einer „BFR“ – was wahlweise für „Big Falcon Rocket“ oder auch schlicht „Big Fucking Rocket“ steht. Denn verdammt groß, das wäre sie, wenn die Rakete einmal fertig ist. Musk hatte sie 2017 vorgestellt, mit ihrer Hilfe soll der Mars bevölkert werden. 2022 will SpaceX dazu zwei Frachtschiffe auf den Roten Planeten schicken, schon zwei Jahre später könnten erste Menschen auf dem Mars landen.

Für den Besuch beim Mond gibt es derzeit noch kein konkretes Startdatum. Die Präsentation, bei der auch eine neue Version der BFR präsentiert werden könnte, überträgt SpaceX per Livestream.

Von asu/RND