So läuft die Rückkehr von Alexander Gerst zur Erde ab

An diesem Donnerstag kommt Astronaut Alexander Gerst wieder zurück auf die Erde. Die Rückkehr ist alles andere als einfach. Hier halten wir Sie darüber auf dem Laufenden.

Im Sommer startete Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation – nun kehrt der deutsche Astronaut nach rund einem halben Jahr auf die Erde zurück. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag reist Gerst zurück zur Erde.

Gemeinsam mit dem Astronauten Serena Auñón-Chancellor (USA) und dem Kosmonauten Sergej Prokopjew (Russland) soll er am Donnerstagmorgen gegen 6.04 Uhr MEZ in der kasachischen Steppe landen.

Der Zeitplan der Rückkehr

19. Dezember: 22.45 Uhr Verabschiedung und Schließen der Luke

20. Dezember:

02.40 Uhr Abdocken von der ISS

06.04 Uhr Landung in Kasachstan

10.30 Uhr Abflug von Alexander Gerst Richtung Köln

20.45 Uhr Ankunft von Alexander Gerst am Flughafen Köln/Bonn

21.15 Uhr Ankunft von Alexander Gerst am Envihab, einer medizinischen Forschungsanlage des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR

So heftig ist die Landung

Die Internationale Raumstation befindet sich 400 Kilometer über der Erde – dorthin zurückzukommen, ist technisch sehr anspruchsvoll.

Abdocken: Nach der Verabschiedung der Astronauten von ihren Kollegen wird die Luke zwischen der ISS und dem Sojus-Raumschiff geschlossen. Dann ziehen die Astronauten ihre Raumanzüge an. Siebeneinhalb Stunden sind die Astronauten wie in einer Sardinenbüchse mit angewinkelten Beinen eingesperrt. Gegen 2.40 wird die Sojus abdocken. Nach drei bis vier Minuten ist die Sojus nicht mehr mit der ISS verbunden, mit zwölf bis 15 Zentimetern pro Sekunde entfernt sie sich langsam von der Raumstation, erklärt die Esa.

Reise und Re-Entry: Die Reise bis zur Landung dauert rund dreieinhalb Stunden. Nach etwa drei Minuten und einer Distanz von 20 Metern werden die Triebwerke für 15 Sekunden gezündet. Der nächste kritische Punkt ist dann der „Deorbit Burn“. Dabei wird das Raumschiff verlangsamt, indem die Triebwerke für vier Minuten und 45 Sekunden entgegen der Flugrichtung zünden. Das führt dazu, dass das Raumschiff nicht mehr die Erde umrundet, sondern den Wiedereintritt startet. Der „Deorbit Burn“ muss genau geplant sein. Denn ist der Winkel beispielsweise zu steil, ist das Raumschiff zu schnell und die Temperaturen, denen es ausgesetzt ist, werden zu hoch.

30 Minuten vor der Landung teilt sich das Raumschiff dann in drei Teile. Nur das Landemodul, in dem sich die Crew befindet, wird sicher auf der Erde landen, erklärt die Esa. Die anderen Teile werden in der Atmosphäre verbrennen. Für die Crew ist die Teilung sehr ruckelig.

Wenn das Landemodul auf die Erdatmosphäre trifft, erzeugt die Luftreibung Temperaturen von etwa 2500 Grad. Die Astronauten spüren eine enorme Belastung, die sie in ihre Sitze presst, sie geraten wieder in die Fänge der Gravitation.

Ab einer Höhe von 10,5 Kilometern, wenn die Kapsel „nur“ noch eine Geschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde hat, werden die Fallschirme aktiviert. Es ist einer der wenige Momente, an dem die Crew im Notfall nicht manuell eingreifen kann – und sehr viel heftiger als eine Achterbahnfahrt. Bei einer Höhe von 8,5 Kliometern wird der Hauptschirm ausgebreitet und die Kapsel bremst auf 22 km/h.

Landung: Auf einer Höhe von etwa 5,5 Kilometern verabschiedet sich das Hitzeschild. Die Kapsel stößt den übrig gebliebenen Treibstoff und Sauerstoff aus, um Explosionen beim Auftreffen zu vermeiden, erklärt die Esa. Kurz vor dem Boden feuern die Landetriebwerke, um die Geschwindigkeit der Kapsel auf 5 km/h zu bremsen. Stoßdämpfer federn die Landung der Astronauten ab – weich ist sie trotzdem nicht. Das Rettungsteam öffnet die Kapsel und die Astronauten werden aus der Kapsel getragen – sie atmen wieder die Luft der Erde.

Gerst veröffentlicht Botschaft an seine zukünftigen Enkelkinder

In einem Video, das Alexander Gerst kurz vor seiner Rückkehr auf die Erde auf Twitter veröffentlichte, meldete sich der deutsche Astronaut noch einmal mit einer emotionalen Botschaft aus dem All: „Wenn ich so auf den Planeten herunterschaue, dann denke ich, dass ich mich wohl leider bei euch entschuldigen muss“, sagt Gerst in dem Video zu seinen zukünftigen Enkeln. Im Moment sehe es aus, als ob seine Generation den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werde.

Angesichts von Umweltzerstörung, Klimawandel und Kriegen müsse sich jeder an die eigene Nase fassen und überlegen, wohin das führe, so Gerst. „Ich hoffe für euch, dass wir noch die Kurve kriegen.“ Während seiner Zeit auf der ISS warnte Gerst immer wieder vor den Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel.

Alexander Gerst übergibt Kommando

Das Kommando der ISS hat Alexander Gerst schon einen Tag vor seiner Abreise an seinen Nachfolger übergeben. Im Oktober war er der erste deutsche Kommandant der Internationalen Raumstation geworden.

Von RND/asu/dpa