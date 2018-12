Winterferien 2019 in Deutschland: Eine Übersicht für alle Bundesländer

In vielen Bundesländern gibt es zusätzlich zu den Weihnachts- auch die Winterferien. An welchen Tagen Schüler in Deutschland frei haben, erfahren Sie hier.

Auch wenn es vielerorts noch nicht danach aussieht – der Winter ist da, und mit ihm auch die Weihnachts- und, je nach Bundesland, die Winterferien. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied, und wann haben Schüler in welchen Bundesländern schulfrei? Wir liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Winterferien – Was hat es damit auf sich?

Anders als bei den Weihnachtsferien, die es in allen Bundesländern gibt und mehr oder weniger in denselben Zeitraum fallen, herrscht bei den Winterferien in Deutschland große Diskrepanz. Das liegt zum Teil daran, dass die Winterferien von den Ländern selbst bestimmt werden, hat aber auch historisch und religiös bedingte Ursachen.

Die Winterferien fallen, je nach Bundesland, auf verschiedene Tage im Januar, Februar und März. Die Dauer der Ferien variiert zum Teil erheblich. So haben Schülerinnen und Schüler in Hamburg nur an einem Tag frei, während es in Sachsen bis zu zwei Wochen Winterferien gibt.

Sind Winterferien und Zeugnisferien dasselbe?

Da die Halbjahreszeugnisse in vielen Bundesländern am Tag vor den Winterferien ausgegeben werden, heißen sie vereinzelt auch Zeugnisferien. In Bayern werden die Winterferien gemeinhin als Frühjahrsferien bezeichnet.

Sind Bundesländer ohne Winterferien benachteiligt?

Schülerinnen und Schüler haben in Deutschland dieselbe Anzahl an Ferien – insgesamt 75 Tage, Samstage mitgezählt. So wurde es 1964 im Hamburger Abkommen, einem Staatsvertrag zwischen den Bundesländern, vereinbart.

Lediglich bei der Verteilung der Ferientage gibt es Unterschiede, wie die Winterferien deutlich machen. Mit Ausnahme der Sommerferien regeln die Bundesländer die Verteilung der schulfreien Tag selbst. Mitunter sprechen sich die einzelnen Bundesländer auch mit anderen Ländern ab, um ein zu hohes Verkehrsaufkommen in den Ferien zu verhindern.

Die verbindliche Festlegung der Ferien auf 75 Tage garantiert, dass kein Bundesland benachteiligt ist. Allerdings können Feiertage die Dauer der Schulferien in einem Bundesland beeinflussen. Mit Ausnahme der staatlichen Feiertage, wie etwa dem Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, ist die Festlegung der arbeits- und schulfreien Feiertage ebenfalls Ländersache.

Winterferien 2019: In welchen Bundesländern ist schulfrei?

In diesen Zeiträumen haben Schülerinnen und Schüler im Jahr 2019 Winterferien:

• Baden-Württemberg: –

• Bayern: 04.03. – 08.03.2019

• Berlin: 04.02. – 09.02.2019

• Brandenburg: 04.02. – 09.02.2019

• Bremen: 31.01. – 01.02.2019

• Hamburg: 01.02.2019

• Hessen: –

• Mecklenburg-Vorpommern: 04.02. – 15.02.2019

• Niedersachsen: 31.01. – 01.02.2019

• Nordrhein-Westfalen: –

• Rheinland-Pfalz: 25.02. – 01.03.2019

• Saarland: 25.02. – 05.03.2019

• Sachsen: 18.02. – 02.03.2019

• Sachsen-Anhalt: 11.02. – 15.02.2019

• Schleswig-Holstein: –

• Thüringen: 11.02. – 15.02.2019

Anmerkung: Schulen in Baden-Württemberg stehen für die Schuljahre 2018/19 sowie 2019/20 noch je fünf bewegliche Ferientage zur Verfügung.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KMK.org / schulferien.org

