Altersunterschied: Warum junge Frauen ältere Männer lieben

Liebe, Vertrauen und Sicherheit – das ist es, was junge Frauen bei deutlich älteren Männern suchen. Dieses Konstrukt geht aber wegen des Altersunterschiedes nicht immer auf.

Dass sich reife Männer des Öfteren zu jungen Frauen hingezogen fühlen, ist nichts Neues. Dieses Modell leben nicht nur Prominente wie Hugh Hefner, Woody Allen oder Flavio Briatore. Schnell entstehen Zuordnungen und Urteile im Kopf, von wegen: er alt und reich, sie jung und sexy. Zusammen eine wunderbare Zweckgemeinschaft. Dass sich aber auch junge Frauen ernsthaft nach reifen Männern im Alter ihrer Väter und Großväter sehnen, weckt hingegen eher Zweifel. Wenn man diversen Onlineplattformen im Netz Glauben schenken möchte, scheint der Bedarf absolut da zu sein.

Was ist dran an der Anziehung über Generationen hinweg?

„Klischee hin oder her, aber in meinem 24-jährigen Leben hatte ich bisher nur ältere und erfahrene Männer, sei es in Beziehungen oder beim Sex.“ – Alessandra Graf ist Gründerin der Plattform jungwill***.de, einer Partnerbörse, die junge Frauen und alte Männer mit deutlichem Altersabstand in Kontakt bringen möchte.

Auf die Frage, ob es einen inakzeptablen Altersunterschied gebe, antwortet Alessandra Graf: „Stellen Sie diese Frage auch, wenn es ums Gewicht oder den Größenunterschied geht? Im Ernst: In früheren Generationen mag vieles inakzeptabel gewesen sein. Mein Motto, dass ich mir immer wieder vor Augen führe: Ich nehme mir, was ich brauche! Und wenn ich als blutjunge Frau einen erfahrenen Mann an meiner Seite will, dann hole ich ihn mir.“

Die Antworten der Gründerin entstammen einem Interview bei Innocnt.de. Bei der Gründerin scheint es sich um eine taffe, junge Frau zu handeln, die frei ihre Neigungen auslebt. Ihre selbstbewusste Haltung lässt Skeptiker erst einmal straucheln.

Großer Altersunterschied: Wie bewerten Experten das Thema?

Der Kölner Psychologe Ulrich Schmitz legt Wert darauf, eine moralische Verurteilung erst einmal völlig außer Acht zu lassen. Natürlich gebe es im menschlichen Dasein viele Spielarten, wie man sich finden könne. Dazu zählt eben auch die Anziehungskraft zwischen Menschen mit sehr großem Alterstabstand.

Für Schmitz wäre es vermessen, „alles was im ersten Moment ungewöhnlich fürs Auge ist, zu pathologisieren. Wenn zwei Menschen eine gleichberechtigte Beziehung führen, und sei sie nur sexuell, in der keiner ungerecht ausgenutzt wird, dann gehört das halt zu den Variationsformen in unserem Leben. Es ist aber sicher eher ungewöhnlich.“

Ins Kippen gerät ein solches Verhältnis zwischen Jung und Alt für Psychologe Ulrich Schmitz erst dann, wenn sich die Rollenbilder stark überspitzten: „Wenn die jungen Frauen sich sehr klein machen und die Männer sich sehr dominant, älter und erfahrener machen. Dann kommt natürlich eine Note rein, die Anflüge von Inzest hat – auch wenn es um Erwachsene geht.“ Dies ist aber ein fortgeschrittenes Stadium, das man nicht per se wegen des generationsübergreifenden Altersabstandes voraussetzen kann und darf.

Junge Frau liebt älteren Mann: Gegen die Jugendkultur

Auch der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger sieht keinen Grund, bei einer Bindung zwischen einer jungen Frau mit einem Mann, der älter als ihr Vater sein könnte, gleich Alarm zu schlagen: „Mittlerweile haben wir eine große Toleranz, was alles im Leben an Spielarten möglich ist. Gedanken machen wir uns erst dann, wenn wir bemerken, dass eine Betroffene mit dieser Form der Lebensgestaltung nicht klar kommt.“

So ganz kann Krüger aber nicht abschütteln, dass ihn der Gedanke an rein sexuelle Anziehung zwischen einer 20-Jährigen mit einem 60-Jährigen irgendwie stutzig macht. „Das Aussehen spielt im Alter von 20 naturgemäß eine große Rolle. Es ist ein großer Wert, dass ein Mann schlank sein muss, kräftig sein muss“, erklärt Krüger. Die Tatsache, dass Frauen dann einen wesentlich älteren Mann wählten, der vom Alter einfach Spuren des Lebens trage, verletze nach Einordnung des Psychotherapeuten definitiv die Norm dieser Jugendkultur: „Die Frau ist am Aufblühen, der alte Mann hat das Ende des Lebens in Sichtweite. Das birgt eine große Gefahr des sich Fremdseins und Bleibens.“

Was beide Experten deutlich nachvollziehbarer finden als eine überwiegend sexuell geprägte Beziehung ist eine Partnerschaft, basierend auf Liebe, Vertrauen und Sicherheit. Ältere Männer zeichneten sich häufig durch ein ausgewogenes Verhältnis von Selbstwert, Weltgewandtheit und Ansehen aus. Junge Männer seien hingegen oft eitler, selbstbezogener, eifersüchtiger – Eigenschaften, die gleichaltrigen Frauen oft zu kindisch sind.

Großer Altersabstand funktioniert so lange Mann gesund ist

Der große Altersabstand funktioniert in der Regel solange gut, so lange der ältere Mann gesund und kräftig ist. Krankheit und Rente seien meist die Knackpunkte, so Krüger, die viele Beziehungen nicht tragen könnten. Denn dann schiebt sich in den Fokus, was bislang häufig verdrängt wurde: reife Dynamik weicht körperlicher Gebrechlichkeit, ein souveräner Businessmann wird in die altersbedingte Auszeit geschickt.

Dem gegenüber steht eine junge, gesunde Frau, die vermutlich fest im Beruf verwurzelt ist und noch so viel im Leben vor sich hat. Die Welten zwischen Jung und Alt werden verschärft: Das birgt eine große Gefahr des sich Entfremdens.

Sexualität: Gleichaltrige sprechen ähnliche Sprache

Kein Wunder folglich, dass die Dauer solcher Beziehungen nach aktuellem Stand der Forschung übersichtlich sind. Krüger nennt zwei Grenzlinien: Bei Partnerschaften mit einem Altersabstand von 9 Jahren steige das Trennungsrisiko bereits deutlich. Bei einem Altersabstand von 20 Jahren liege das Trennungsrisiko bei 95 Prozent.

Das bestätigt auch eine Studie der Emory University in Atlanta. Reduziert auf Zahlen habe eine Beziehung tatsächlich dann die höchste Chance auf Haltbarkeit, wenn beide Liebenden gleichaltrig sind oder maximal 4 Jahre zwischen ihnen liegen. Das hat viel mit dem gleichschwingenden Lebensstil und vor allem mit der Sexualität zu tun.

In die Sexualität gehe unsere ganze Lebenserfahrung mit ein, erklärt Krüger: „Und deshalb ist es gut, wenn derjenige, mit dem ich schlafe, ähnlich alt ist. Hier spielt ja nicht nur das körperliche eine Rolle, sondern unsere gesamte Persönlichkeit im Hintergrund: Das was ich denke, das was ich fühle, wer ich bin, wie weit ich bin. Gleichaltrige vibrieren ähnlich, teilen dieselben Unsicherheiten. Und das ist gut so, weil beide die ähnliche Sprache sprechen – im Leben und im Bett.“

