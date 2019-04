Besuch im Kinderhospiz: Wo es um mehr als das Sterben geht

Beim Begriff Hospiz denken viele an den Tod. In Kinderhospizen ist das anders: Hier kommen die kranken Kinder nicht erst zum Sterben hin, sondern schon viel früher. Hier werden sie nicht nur versorgt, sondern auch Eltern und Geschwister entlastet. Ein Besuch im Kinderhospiz.

Es könnte eine normale Spielplatzszene sein: Der achtjährige Lukas klettert auf einem Holzboot herum, neben ihm steht eine junge Frau, die lachend mit ihm herumalbert. Doch die beiden sind nicht in einem Park, sondern im Angelika Reichelt Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven, wo schwer kranke Kinder und Jugendliche versorgt werden.

Die Kinder kommen nicht erst kurz vor ihrem Tod dorthin: Im Gegensatz zu Hospizen für Erwachsene können Kinder mit sogenannten lebensverkürzenden Krankheiten schon vom Zeitpunkt der Diagnose an zusammen mit ihrer Familie ins Hospiz kommen, wo sich ausgebildetes Personal um die kranken Kinder kümmert, sodass Eltern und Geschwister zur Ruhe kommen und Zeit für sich haben können. Als lebensverkürzend gelten Krankheiten, bei denen davon ausgegangen wird, dass die Kinder noch im Kindes- oder im frühen Erwachsenenalter sterben. „Mehr als 40 000 Kinder mit solchen Krankheiten gibt es in Deutschland, rund 5000 Kinder sterben jährlich daran“, erläutert Anja Bieber vom Bundesverband Kinderhospiz.

Lukas’ Zwillingsbruder leidet an seltener Stoffwechselerkrankung

Lukas, der auf dem Boot mit der ehrenamtlichen Helferin Chantal Schröter spielt, ist nicht krank. Aber sein Zwillingsbruder Jonas leidet an einer seltenen Stoffwechselerkrankung. Wie lange er noch leben wird, ist unklar. Innerhalb eines Jahres hat er verlernt zu sprechen, auch hören kann er nicht mehr gut, außerdem ist er dement. Neues kann er nicht mehr aufnehmen, nur die Geschichte vom kleinen „Drachen Kokosnuss“ hört er sich immer wieder gern an, wie seine Mutter Viola (48) erzählt.

Im Kinderhospiz wird Jonas rund um die Uhr betreut. Aber nicht nur er: Ehrenamtliche wie die 21-jährige Schröter kümmern sich auch um die Geschwister, die zu Hause oft im Schatten ihrer kranken Brüder oder Schwestern stehen. Sie spielen mit ihnen, lesen ihnen vor oder unternehmen Ausflüge. Die Betreuung der Geschwister bietet auch den Eltern Entlastung und die Chance, Zeit zu zweit zu verbringen. „Ich weiß nicht, wann wir das letzte mal zu zweit etwas essen waren“, erzählt die Mutter von Jonas und Lukas. Während der Zeit im Kinderhospiz sei das Paar endlich dazu gekommen.

Ehrenamtliche Schröter (21) scheut Auseinandersetzung mit Trauer nicht

Obwohl Chantal Schröter selbst erst 21 Jahre alt ist – Lukas könnte fast ihr kleiner Bruder sein –, scheut sie die Auseinandersetzung mit Trauer und Tod nicht: „Wir haben uns schon im Studium mit Nähe und Distanz auseinandergesetzt“, erzählt die Frau mit den hellbraunen Haaren, die in Emden soziale Arbeit studiert und in ihrer Freizeit im Hospiz hilft. Durch das Studium sei sie an ein Praktikum im Kinderhospiz gekommen, erzählt sie. Das ist längst vorbei, doch Schröter kommt immer noch regelmäßig zum Helfen.

„Natürlich habe ich auch schon mal zu Hause über eine Familie oder eine Situation nachgedacht“, sagt Schröter, „dann rede ich mit den anderen Mitarbeitern darüber, das hilft.“ Über das Sterben ihrer Geschwister würden die Kinder im Normalfall nicht mit ihr reden. Aber das Verhalten beim Spielen zeige oft, wie sehr sie die Krankheit beschäftige. So rennt Lukas, als er darauf angesprochen wird, ganz schnell zu einem Bilderrahmen, den er mit seinen Eltern gestaltet hat. „Das ist Jonas‘ Lieblingstier“, sagt er und zeigt stolz auf einen Pandabären. In dem Bild hat die Familie zusammengetragen, was dem kranken Bruder wichtig ist.

Auch gesunde Geschwisterkinder führen Leben voller Sorge

Schröter weiß, dass auch die gesunden Geschwister ein anderes Leben führen als andere Gleichaltrige: „Ein Kind hat mir mal, als es mir nicht so gut ging, gesagt, dass ich nach Hause gehen und mich ausruhen soll“, erzählt sie. Da habe sie schlucken müssen: „Die Kinder sind oft sehr einfühlsam und schon in dem Alter so verantwortungsvoll.“ Schließlich müssten sie zu Hause oft bei der Pflege des kranken Geschwisterkindes helfen, die Eltern stünden unter großem Stress.

Das kann Viola, die 48-jährige Mutter der Zwillinge Lukas und Jonas, nur bestätigen. Die Familie ist jetzt zum dritten Mal im Kinderhospiz: „Hier haben mein Mann und ich Zeit für uns, aber auch für Lukas, der kommt zu Hause zu kurz“, räumt sie ein. „Diese Art des Ehrenamts habe ich erst hier kennengelernt, die haben alle so tolle Ideen.“

Ein Kinderhospiz ist für mehr da als nur zur Sterbebegleitung

Viola weiß jetzt, dass ein Kinderhospiz für mehr da ist als nur für Sterbebegleitung. „Am Anfang war ich da skeptisch“, erzählt sie. Bekannte hätten sie auf dieses Angebot aufmerksam gemacht, nun wolle sie nicht mehr darauf verzichten.

Manch ein krankes Kind, das im Kinderhospiz war, stirbt am Ende trotzdem zu Hause. Das wollen Jonas‘ Eltern nicht: „Wir wollen, dass er hier stirbt“, sagt die Mutter, „wir wollen in unserem Haus danach noch weiterleben mit Lukas und wissen nicht, ob uns dort nicht sonst alles an Jonas‘ Tod erinnern würde.“

Von Hannah Scheiwe/RND