Geschenktipps für das Osternest

Schoko-Osterhasen und Schokoladenostereier sind an Ostern ein Muss. Eltern, die noch ein spannendes Spiel in das Osternest legen, machen das Fest für die Kinder perfekt. Mit diesen vier Geschenktipps machen Eltern ihren Kindern eine große Freude.

Wenn der Osterhase Kinderherzen glücklich macht, hat er meistens Schokoladeneier und Schoko-Osterhasen im Gepäck. Doch es geht auch anders. Mit diesen vier Spiel-Alternativen treffen Eltern mit Sicherheit ins Schwarze – und machen ihre Kinder glücklich.

Spiel „Mindo“ für Knobelfreunde

Wer einen prima Zeitvertreib für schlaue Kinder von fünf Jahren an sucht, liegt mit „Mindo“ genau richtig. Das Spiel bietet in einer kleinen, handlichen Box 60 Knobelaufgaben in vier Schwierigkeitsstufen. Und egal, ob man sich für die Ausgabe mit Katzen oder mit Einhörnern entscheidet: Immer geht es darum, dass der Spieler die jeweils vorgegebenen bunten Plättchen so zu einem Quadrat zusammenlegt, dass er die Vorgabe der Aufgabenkarte erfüllt. Kniffelig ist, dass die Plättchen beidseitig bedruckt sind und es zu jeder Aufgabe immer nur eine Lösung gibt. Zum Teil gilt es also, mehrere Varianten auszuprobieren. Fazit: Ein herausforderndes Solospiel für Knobelfreunde.

„Mindo: 60 Einhorn-Puzzles“ von Thierry Denoual, erschienen bei Blue Orange/Pegasus-Spiele. 1 Spieler ab 5 Jahren, circa 10 Minuten, circa 10 Euro.

Spiel „Hochspannung“ für Kopfrechner

Unglaublich, aber wahr: Multiplizieren kann Spaß machen! Dann nämlich, wenn „Hochspannung“ ausgepackt wird und wache Köpfe zusammensitzen. Welche Rechenaufgabe zu lösen ist, gibt die oberste Karte des Stapels vor – zum Beispiel 9 mal 8. Rasch die Lösung – nämlich 72 – zu wissen, ist gut. Doch findet man auch zügig eine Karte, die in den Ecken eine 7 oder eine 2 hat? Schnelle Finder müssen gleichzeitig auch schnelle Leger sein, denn nur, wer als Erster eine passende Karte in die Tischmitte bringt und das richtige Ergebnis nennt, ist sie los. Fazit: Ein actiongeladenes Kartenlegespiel für Konzentrierte.

„Hochspannung“ von Maureen Hiron, erschienen bei Amigo. 2–6 Spieler ab 10 Jahren, circa 20 Minuten, circa 8 Euro.

„TKKG-Detektivspiel“ für Taktiker

Bei dem Detektivspiel „TKKG – Gangsterjagd“ wird vorausschauendes Denken großgeschrieben. Wohin wird oder kann der Gangster auf dem Stadtplan ziehen? Könnte er in einem seiner nächsten Züge ein Juwel erreichen? Wie könnte das TKKG-Team ihn daran hindern? Diese und andere Fragen treiben die Spieler um, denn sie sind es, die in die Gangster- und TKKG-Rollen schlüpfen. In jeder Partie ergeben sich unendlich viele Szenarien, denn zufällig auf dem Plan verteilte Zahlenplättchen bestimmen, wie weit die Figuren ziehen dürfen, und Zusatzchips erlauben taktische Tricks. Fazit: Kniffelig, spannend.

„TKKG – Gangsterjagd“ von Zoltan Labas, erschienen bei Ravensburger. 2-8 Spieler ab 8 Jahren, circa 4 Minuten, circa 7 Euro.

„Wettlauf in den Stall“ für Spieleeinsteiger

„Wettlauf in den Stall“ ist top, um Kindergartenkinder an den Spieletisch zu locken. Gespielt wird klassisches Memory, und die Schachtel lässt sich in einen bunten Bauernhof mit Stall und Weide verwandeln. Wow, was es da alles zu entdecken gibt. Allerdings neigt sich der Tag so langsam seinem Ende zu und das Vieh muss zurück zum Hof. Wer ein gutes Gedächtnis und Glück beim Würfeln hat, kann dabei helfen, die Tiere Schritt für Schritt voranzutreiben. Wird es den Spielern gelingen, die Bauernhofbewohner sicher in den Stall zu bringen, bevor die Sonne untergeht? Fazit: Robust, schön gestaltet und ein guter Spieleeinstieg, denn am Ende gewinnen oder verlieren alle gemeinsam.

„Wettlauf in den Stall“ von Ingeborg Ahrenkiel, erschienen bei Schmidt-Spiele. 2-4 Spieler ab 3 Jahren, circa 15 Minuten, circa 18 Euro.

Von RND / Tanja Liebmann-Décome