In Nepal: Seltenes Nashorn tot gefunden

Sorge um die Panzernashörner: In einem Nationalpark in Nepal ist ein Tier der gefährdeten Spezies tot entdeckt worden. Es wurde vermutlich von einem anderen Nashorn angegriffen.

Kathmandu. Ein seltenes Panzernashorn ist in einem Nationalpark im Himalaya-Staat Nepal tot entdeckt worden. Das etwa drei Jahre alte Tier dieser gefährdeten Art sei möglicherweise von einem anderen männlichen Nashorn angegriffen worden, sagte Bed Prasad Dhakal, der Chef des Chitwan-Nationalparks, am Montag. Der Kadaver wurde demnach am Sonntag am Ufer eines Flusses in dem rund 120 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kathmandu gelegenen Park gefunden.

Panzernashorn ist einzige Nashorn-Art in Nepal

Der neue Todesfall hat die Besorgnis über die Zukunft dieser einhornigen Nashorn-Spezies weiter wachsen lassen. Bereits 2018 waren in demselben Park mehr als 40 Panzernashörner gestorben. Ihre Population war zuletzt gestiegen. Experten vermuten deshalb, dass eine Verschlechterung des Lebensraums sowie harte Konkurrenz um Ressourcen die Zahl der toten Tiere nach oben getrieben haben könnte.

Das Panzernashorn ist die einzige Nashorn-Art in Nepal. Im Chitwan-Park leben mehr als 600 der landesweit insgesamt etwa 645 Tiere.

Von RND/dpa