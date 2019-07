Liebe: Wenn der Partner alleine Urlaub machen will

Es geht nicht mit, es geht nicht ohne: Viele Paare, die gemeinsam verreisen, streiten sich am Urlaubsort besonders oft. Allein Urlaub zu machen ist dennoch für viele ein No-Go. Wie findet sich da eine Mitte? Kann man seiner besseren Hälfte verbieten, allein zu verreisen?

Hannover. Wer in einer Beziehung lebt und trotzdem gern allein verreist, stößt beim Partner oft auf Unverständnis. Dahinter stecken häufig Selbstzweifel oder mangelndes Vertrauen – dabei kann ein wenig Abstand durchaus neue Nähe in eine Partnerschaft bringen. Beziehungs-Coach und Paartherapeut Olaf Schwantes aus Hannover erklärt, für wen ein Urlaub allein genau das Richtige sein kann und wie Paare in puncto Urlaub am besten Kompromisse finden.

Studie zeigt: Im Urlaub mit dem Partner kommt es oft zu Streit

In einer 2018 erschienenen Onlinestudie der Partnervermittlungsagentur Elitepartner gaben immerhin 27 Prozent der knapp 5300 Befragten mit Beziehungserfahrungen an, dass sie im Urlaub mit dem Partner schon mal einen größeren Streit erlebt haben. Bei 9 Prozent kam es noch in den Ferien oder kurz danach sogar zur Trennung.

Zoff im Urlaub: Die häufigsten Streitpunkte

Mangelnde Kommunikation ist offenbar die Ursache für viele Auseinandersetzungen im Feriendomizil: „Oft fehlen ganz einfach klärende Gespräche vor dem Urlaub“, meint Schwantes. Passe der innere Rhythmus eines Menschen nicht zu dem des Partners, komme es automatisch zu Konflikten. „Dann wird zum Beispiel darüber gestritten, was und wie viel unternommen wird oder wer sich morgens um die Kinder kümmert, während der andere ausschlafen kann“, sagt Schwantes.

Tatsächlich zählen Schlaf- und Aufstehzeiten zu den häufigsten Gründen für Zoff im Urlaub. Nur über Handynutzungsgewohnheiten und unterschiedliche Vorstellungen über das Urlaubsprogramm wird noch häufiger gestritten. Das hat 2018 eine Nutzerumfrage des Onlinereiseportals urlaubspiraten.de unter rund 5400 liierten Teilnehmern ergeben.

Schadet es der Beziehung, getrennt zu verreisen?

Tatsächlich gibt es – auch unabhängig von möglichen Streitereien im Urlaub – gute Gründe dafür, trotz fester Beziehung getrennt zu verreisen: „Manche Menschen haben bestimmte Träume für ihr Leben. Und diese Träume dürfen sie sich erfüllen, auch wenn der Partner sie nicht teilt“, so Schwantes. Sofern es sich dabei um ein Reisethema handelt, hält der Paartherapeut es durchaus für sinnvoll, ohne den Partner zu fahren. „Keiner sollte wegen der Beziehung auf seinen Traum verzichten, aber genauso wenig sollte sich der andere zu etwas zwingen, das er nicht wirklich will.

Wenn die Urlaubsinteressen bei Paaren auseinandergehen

Auch wenn die Urlaubsinteressen auseinandergehen, sei alleine verreisen sinnig. „Es gibt Paare, bei denen der eine gern Outdoor-Urlaub macht, der andere aber lieber im All-inclusive-Hotel entspannen und nachts durch die Clubs ziehen würde“, erklärt Marc Auggenthaler vom Reisevermittler Urlaubspiraten. Zudem hätten manche Paare unterschiedliche Urlaubszeitenregelungen im Beruf und könnten deshalb nicht zusammen verreisen. „Und dann gibt es auch noch die klassischen Männer- und Frauenurlaube, bei denen die Clique gemeinsam unterwegs ist und der Partner nicht unbedingt mitkommt“, ergänzt der Experte.

Studie: Jeder Vierte macht auch Urlaub ohne den Partner

Olaf Schwantes schätzt, dass ein Viertel bis ein Drittel all jener, die in einer festen Beziehung leben, auch allein verreisen. Das deckt sich mit den Ergebnissen der Elitepartner-Studie: Dort gaben 24 Prozent der Befragten an, auch ohne ihren Anhang zu verreisen. Dabei lag der Anteil unter den Akademikern mit 31 Prozent deutlich höher als bei den Nichtakademikern, von denen nur 20 Prozent im Urlaub auf den Partner verzichten mögen.

Reisen mit dem Partner immer noch beliebt

Grundsätzlich verreisen die meisten Menschen jedoch offenbar am liebsten mit ihrem Partner. Das gaben jedenfalls vier von fünf Befragten bei der Umfrage des Reiseportals Urlaubspiraten an. Elf Prozent verreisen mit der Familie, wobei die Befragung nicht zwischen der Herkunftsfamilie und der selbst gegründeten Familie unterschied. Sieben Prozent der Befragten in Beziehungen verreisen lieber mit Freunden, nur etwas mehr als einer von hundert ist am liebsten ganz allein unterwegs.

Urlaub: Für wen es sinnvoll sein kann, getrennt unterwegs zu sein

Aus paartherapeutischer Sicht kann es durchaus sinnvoll sein, wenn Partner getrennt unterwegs sind. „Allerdings kommt es auf die jeweilige Beziehung an“, meint Olaf Schwantes. „Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Distanz. Eine komplett symbiotische Beziehung wünscht sich meiner Erfahrung nach keiner.“ Paare, die sich auf dieses Stück Eigenständigkeit einließen, könnten davon profitieren, dass so eine Reise und möglicherweise die Erfüllung lang gehegter Wünsche mehr Zufriedenheit und Glück in die Beziehung bringen.

In einer Beziehung alleine verreisen: Eine Frage des Vertrauens

Auf der anderen Seite spiele gegenseitiges Vertrauen eine große Rolle, sagt der Beziehungs-Coach. Wenn ein Partner allein verreisen wolle, in der Vergangenheit aber womöglich eine Affäre hatte, könne es dem anderen Partner sehr schwerfallen, den Urlaub zu akzeptieren. Auch die Sorge, der Partner könnte zusammen mit der Clique über die Stränge schlagen, kennen viele Daheimgebliebene.

Wichtig sei laut Schwantes dann, offen über diese Ängste zu sprechen und eine Möglichkeit zu finden, dass der andere trotzdem verreisen könne. Denkbar seien etwa die Vereinbarung fester Zeiten, zu denen man kommuniziert. Aber auch hier gelte es, eine Variante zu finden, die für beide passt. „Wenn der Daheimgebliebene jeden Abend telefonieren will, der Partner das aber als hinderlich bei der Freizeitgestaltung empfindet, dann sollte letzterer eine Alternative anbieten. Man könnte zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen telefonieren. Wichtig ist, dass für beide Seiten Klarheit herrscht.“

