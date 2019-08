Weltkindertag 2019: Wann findet der neue Feiertag statt und wer hat frei?

In Deutschland gibt es einen neuen gesetzlichen Feiertag. Wann der Weltkindertag 2019 stattfindet, ob Sie frei haben und warum er ins Leben gerufen wurde, erfahren Sie hier.

Was ist der Weltkindertag?

Hannover. Um die besonderen Rechte und Bedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu stärken, wurde der Weltkindertag ins Leben gerufen. In Deutschland wird er insbesondere durch das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF mit zahlreichen Aktionen und Festen in vielen Städten gefeiert.

Wann ist Weltkindertag 2019?

Der diesjährige Weltkindertag findet am 20. September 2019 statt. Grundsätzlich fällt der Weltkindertag stets auf dieses Datum, lediglich der Wochentag unterscheidet sich von Jahr zu Jahr.

Weltkindertag in den kommenden Jahren

· 2020 – Sonntag, 20. September

· 2021 – Montag, 20. September

· 2022 – Dienstag, 20. September

· 2023 – Mittwoch, 20. September

· 2024 – Freitag, 20. September

Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag?

Zwar gibt es den Weltkindertag schon lange, jedoch ist er bisher ausschließlich in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag – und das erstmals 2019. Dort haben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Arbeitnehmer einen freien Tag.

Abseits dessen wird der Weltkindertag in knapp 145 weiteren Ländern auf der ganzen Welt gefeiert, um auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. Ganz typisch für diesen Tag sind daher auch politische Aktionen und Demonstrationen.

Neuer Feiertag in Thüringen: Weltkindertag am 20. September

Ab diesem Jahr haben die Thüringer einen weiteren Tag frei, denn 2019 wird der Weltkindertag am 20. September erstmals im Freistaat als gesetzlicher Feiertag gefeiert. Der Feiertag sei kein Wahlkampfmanöver, wie die Opposition meine, sondern mache Thüringen familienfreundlicher, sagte die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke. Es gehe darum, Kinder als Zukunft der Gesellschaft zu würdigen und Familien angesichts der Arbeitsverdichtung einen zusätzlichen freien Tag mit ihren Kindern zu ermöglichen.

Den Weltkindertag gibt es abseits dessen bereits länger – er geht aus dem Jahrestag des Beschlusses der Vereinten Nationen über die Kinderrechtskonvention von 1989 hervor.

Wie sinnvoll ist ein neuer Feiertag in Thüringen?

Der vom Landtag beschlossene Feiertag stößt nicht überall auf positive Meinungen. Denn zwar würden Kinder und ihre Rechte stärker in den Fokus gerückt, wirtschaftlich betrachtet sind jedoch Einbußen zu befürchten. Die Regierungskoalition begründet ihre Entscheidung unter anderem so:

„Damit ist ein Feiertag geschaffen, der uns an die Kinderrechte erinnert. Es gibt ein Recht auf eine behütete Kindheit“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dirk Adams. Der Innenpolitiker der Linken, Steffen Dittes, sagte: „Wir können uns diesen Feiertag leisten.“ Innenminister Georg Maier (SPD) sagte: „Wir sind auch dafür da, den Menschen Gutes zu tun.“

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt warnt laut MDR Thüringen vor einem Produktionsausfall von rund 70 Millionen Euro thüringenweit. Kritisch wird der neue Feiertag auch von der Opposition, also CDU und AfD, betrachtet.

Warum gibt es den Weltkindertag zweimal?

Streng genommen gibt es zwei Kindertage pro Jahr. Denn neben dem Weltkindertag am 20. September wird am 1. Juni außerdem der Internationale Kindertag gefeiert. Dieser war vor allem in der DDR ein großes Ereignis und wird auch heute noch in vielen ostdeutschen Bundesländern mit Programmen und Festen gefeiert.

Gesetzliche Feiertage in Thüringen im Überblick

• Neujahr

• Karfreitag

• Ostermontag

• 1. Mai

• Christi Himmelfahrt

• Pfingstmontag

• Weltkindertag

• Tag der Einheit

• Reformationstag

• 1. Weihnachtsfeiertag

• 2. Weihnachtsfeiertag

dpa/do