Beste Umweltfotografen 2019: Das ganze Ausmaß des Klimawandels

Beim Wettbewerb “Environmental Photographer of the Year” reichen Hunderte Fotografen aus aller Welt ihre Bilder ein. Auf dem UN-Klimagipfel in New York wurden nun die Gewinner-Fotos vorgestellt. Eins haben sie alle gemeinsam: Sie zeigen die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels.

London. Die Organisation Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) kürt gemeinsam mit dem UN-Klimarat jedes Jahr den Umweltfotografen des Jahres. Ziel des Wettbewerbs ist es, die erschreckenden Auswirkungen des Klimawandels in Bildern festzuhalten. Gleichzeitig soll auch die Innovations- und Überlebensfähigkeit der Menschheit gewürdigt werden.

Die preisgekrönten Fotos zeigen, wie Menschen und Tiere auf der ganzen Welt mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben. Die Auszeichnung soll außerdem politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam machen und zu Veränderungen anregen.

Auf Umweltprobleme aufmerksam machen

„Der Klimawandel ist das entscheidende Thema unserer Zeit und jetzt ist es an der Zeit, zu handeln. Wir sollten Maßnahmen aus allen Bereichen der Gesellschaft sehen. Dieser Wettbewerb zeigt die Realität: Wie die Menschen auf der ganzen Welt vom Klima beeinflusst werden und zielt darauf ab, weltweit eine wichtige Botschaft zu verbreiten, um einen großen Wandel herbeizuführen“, sagte Terry Fuller, Geschäftsführer von CIWEM.

Der Klimawandel ist eine konstante Veränderung

Das Gewinner-Foto von SL Shanth Kumar zeigt, wie eine riesige Welle auf die Barackenstadt in Bandra (Mumbai) zupeitscht und einen 40-jährigen Fischer aus seinem Haus spült. Er wurde in die starke Strömung gezogen und von anderen Fischern gerettet. Die Stadt Mumbai ist aufgrund des Klimawandels einem erhöhten Risiko von Küstenüberschwemmungen ausgesetzt, weil die Land- und Meerestemperaturen gestiegen sind.

„Ich glaube, dass Veränderung ein konstantes Phänomen ist. Heute manifestiert sich diese Veränderung in Form des Klimawandels. Als Fotojournalist sehe ich, wie sich alles vor meinen Augen entfaltet. Ich habe Dürre, extremen Regen, heißer werdende Sommer und kältere Winter gesehen. Ich glaube, diese Veränderung ist nicht gut und wir müssen jetzt handeln, sonst wird sie die kommenden Generationen treffen“, sagt der Fotograf über den Klimawandel.

Die besten Umweltfotografen 2019

Von Michèle Förster/RND