Wo geht’s lang? Studie untersucht Informationsfluss im Vogelschwarm

Ob Fischschwärme, Bakterienkolonien oder Vogelschwärme – in der Gruppe stimmen Individuen ihr Verhalten erstaunlich gut aufeinander ab. Wie das funktioniert, haben Wissenschaftler nun im Taubenschwarm untersucht. Dabei fanden sie unter anderem heraus, dass der Einfluss einer Taube größer wird, je weiter sie im Zentrum des Schwarms fliegt.

Nanjing. Beim koordinierten Fliegen erhält eine einzelne Taube in einem Schwarm im Schnitt Informationen von drei bis vier anderen Tauben. Dies berichten chinesische Wissenschaftler, die die Flugbewegungen in einem Taubenschwarm mit Data-Mining-Methoden untersucht haben. Die Gruppe um Duxin Chen von der Southeast University in Nanjing (China) veröffentlichte ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Chaos“.

Flugverhalten komplexer als angenommen

Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass koordiniertes Verhalten im Flug auf drei grundlegenden Regeln basiert: Vermeide Kollisionen mit Schwarmmitgliedern, passe die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung an den Rest der Gruppe an und versuche, in der Nähe des Zentrums zu bleiben. Doch Chen und Kollegen gehen davon aus, dass das abgestimmte Verhalten komplexer ist.

„Streber“ beeinflussen Artgenossen mehr

Für ihre Studie verwendeten sie hochaufgelöste GPS-Daten von einzelnen Tauben in einem Schwarm, die für eine frühere Studie gewonnen wurden. Ihnen lagen die Positionsdaten von jeweils zehn Tauben in drei Schwärmen vor. Das Team um Chen untersuchte nun mit Data-Mining-Algorithmen, welche Taube welche andere wie stark in ihrem Flugverhalten beeinflusst. So entdeckten sie, dass der Einfluss einer Taube auf das Verhalten anderer Tauben umso größer war, je weniger ihre eigene Flugrichtung und -geschwindigkeit vom Durchschnitt des Schwarms abwich.

Je mehr im Zentrum, desto größer der Einfluss

Am häufigsten beeinflusst eine Taube demnach drei bis vier benachbarte Tiere und wird von ebenso vielen beeinflusst, ermittelten die Wissenschaftler. Je weiter sich eine Taube im Zentrum eines Schwarms befindet, desto größer ist ihr Einfluss auf die anderen Schwarmmitglieder. Dabei sind es nicht gleichbleibend dieselben Tiere, die den größten Einfluss ausüben, sondern das kann während der dynamischen Entwicklung in einem Taubenschwarm wechseln.

Die Forscher beabsichtigen, ihre Methode auf größere Tiergruppen anzuwenden. Und sie wollen sich dem Verhalten ganz anderer Einheiten widmen: Als Nächstes möchten sie das abgestimmte Verhalten von Immunzellen untersuchen.

RND/dpa