Vulkanausbruch auf Neuseeland: Warum gab es keine Vorwarnung?

Auf White Island vor der Ostküste Neuseelands ist ein Vulkan unerwartet ausgebrochen. Mindestens fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen, einige Menschen werden noch vermisst. Hätten die Touristen besser geschützt und die tödlichen Unfälle verhindert werden können?

Einen Tag nach dem plötzlichen Vulkanausbruch auf der Insel White Island vor der Ostküste Neuseelands hat die Polizei fünf Menschen für tot erklärt. 31 Menschen werden derzeit mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt, acht weitere werden seit dem Vulkanausbruch vermisst. Nun hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, um zu prüfen, ob auf White Island womöglich gegen Sicherheitsstandards verstoßen wurde.

Ruhige Vulkane können plötzlich ausbrechen

White Island liegt im Nordosten von Neuseelands Nordinsel, etwa 50 Kilometer vor der Küste. Zur Eruption kam es am Montag gegen 14.11 Uhr Ortszeit (2.11 Uhr MEZ). Zur Zeit des Ausbruchs waren 47 Menschen auf der Insel, drei der Geretteten wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Der US-Amerikaner Michael Schade, der nur wenige Minuten zuvor mit einer Ausflugsgruppe selbst auf dem Krater stand und die Insel gerade auf einem Boot verlassen hatte, filmte den Ausbruch mit seinem Smartphone.

Auch wenn ein Vulkan scheinbar inaktiv ist, kann er ohne Vorwarnung plötzlich ausbrechen. Vulkaneruptionen kündigen sich durch verschiedene Signale an, die mit dem Aufstieg des Magmas durch die Erdkruste zusammenhängen. Bei der Eruption auf White Island war allerdings kein Magma beteiligt, es gab – zumindest in dieser Hinsicht – keine Vorwarnzeichen.

Eruption ohne Lava: Gefährlicher Wasserdampf

Bei der sogenannten phreatischen Eruption bilden Wärme und Gase im inneren des Vulkans zusammen mit dem Grundwasser hydrothermale Systeme. „In diesen wird überhitztes Wasser in Gesteinsporen eingeschlossen. Jeder äußere Prozess wie ein Erdbeben oder sogar eine Änderung des Meeresspiegels kann dieses heikle Gleichgewicht stören und den Druck auf das heiße, eingeschlossene Wasser abbauen“, erklärt Geologe Shane Cronin von der University of Auckland.

Was folgt, ist ein dampfgetriebener Ausbruch, bei dem sich die heiße Flüssigkeit mit großer Geschwindigkeit auf ein 1.700-faches Volumen ausdehnen kann. Die Energie der Ausdehnung ist ausreichend, um Gestein zu zersplittern und Asche hunderte Meter weit auszustoßen. Die Folgen sind katastrophal, besonders wenn Menschen, die sich in der Nähe aufhalten, nicht mehr rechtzeitig evakuiert werden können.

Hätte die Katastrophe verhindert werden können?

Der White Island Vulkan zählt zu den aktivsten Vulkanen Neuseelands. Zum letzten großen Ausbruch kam es im Jahr 2016. Allerdings wurde damals niemand verletzt. Obwohl Geologen in den vergangenen Wochen eine verstärkte Aktivität des Vulkans bemerkten, wurden die Touren für Touristen weiter angeboten. In der Frage, ob es sich dabei um fahrlässiges Verhalten handelt, ermittelt jetzt die Polizei.

Der größte Teil des Whakaari befindet sich unter Wasser, 320 Meter ragt die Vulkaninsel in die Höhe. Als Touristisches Ausflugsziel ist White Island sehr beliebt: Jährlich besuchen etwa 10.000 Menschen die neuseeländische Insel. Erst im November hatten Experten die Warnstufe für vulkanische Aktivitäten heraufgesetzt. Doch die Überwachung der hydrothermalen Ausbrüche sei für Geologen eine große Herausforderung, meint Cronin. Bei phreatischen Eruptionen fehle es häufig an warnenden Vorzeichen. Zwar seien Warnsysteme im Einsatz, doch die Meldung zur Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs könnte nur mit einem Vorlauf von Sekunden oder Minuten herausgegeben werden.

Der Geologe erklärt, worin die größte Schwierigkeit besteht: „In Zeiten von Technologie und instrumenteller Überwachung erscheint es irrational, dass vor solchen Ausbrüchen kaum oder gar nicht gewarnt werden kann. Der Ausbruch wird aber nicht durch Magma verursacht, sondern durch Dampf, und das ist in unseren derzeitigen Überwachungssystemen viel schwieriger nachzuvollziehen.“

Keine Entwarnung: Weitere Eruptionen möglich

Das geologische Überwachungszentrum GeoNet bezifferte die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Ausbruch in den kommenden Tagen auf 50 Prozent. Erst vor wenigen Stunden erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,3 Neuseelands Ostküste. Das Beben traf die Nordinsel, vor der auch White Island liegt, gegen 13 Uhr Ortszeit (1 Uhr MEZ). Bisher gibt es keine Informationen, dass es zu Sach- oder Personenschäden kam.

„Die Eruptionen sind kurzlebig, aber sobald sie eintreten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere, im Allgemeinen kleinere Eruptionen, wenn sich das System wieder ausbalanciert. White Island ist ein akuter Ort für solche Aktivitäten, aber nicht der einzige Ort in Neuseeland, an dem so etwas geschehen kann“, betont Cronin. Solange ein weiterer Ausbruch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird die Polizei die Insel auch nicht für die Suche nach den vermissten Personen freigeben.

Von Michèle Förster/RND