Diese 67 deutschen Städte haben den Klimanotstand ausgerufen

Immer mehr Orte in Deutschland haben bereits den Klimanotstand ausgerufen, zuletzt München. Der Ausruf ist symbolisch, doch die Städte erkennen damit den menschengemachten Klimawandel an und versprechen mehr Klimaschutz. Welche deutschen Städte mitmachen – und welche sich beim Begriff “Notstand” querstellt.

Hannover. Am 2. Mai 2019 hat Konstanz als erste deutsche Kommune den Klimanotstand ausgerufen – fast 70 Städte und Gemeinden sind dem Beispiel seitdem gefolgt. Zuletzt München, wo der Münchner Stadtrat am 18. Dezember 2019 den Klimanotstand ausrief. Doch was genau bedeutet diese Art des „Notstands“?

Zunächst ist der Notstands-Begriff nur symbolisch, „Klimanotstand“ ist kein Rechtsbegriff und gesetzlich mit keinerlei Konsequenzen verknüpft. Somit haben Städte, die den Klimanotstand ausrufen, keine besonderen Pflichten. Eher soll die Dringlichkeit des Themas verdeutlicht werden

„Fridays for Future“ als Auslöser

Angeregt durch die weltweiten Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik wendeten sich in vielen Kommunen Bürger, Institutionen und Aktivisten an die Ratspolitiker und tun es bis heute.

In der Vorreiter-Stadt Konstanz und einigen weiteren Städten, wie Leverkusen, Bonn oder Erlangen, ging der Entschluss auf die „Fridays for Future“-Ortsgruppen zurück.

Inzwischen wird auch schon darüber diskutiert, ob nicht ganz Deutschland den Klimanotstand erklären müsse – wie es in Frankreich, Großbritannien und Irland der Fall ist. Die Linkspartei setzte sich dafür ein, doch der entsprechende Antrag aus dem Sommer wurde abgelehnt.

Berlin verzichtet auf Notstand

Doch an der Begrifflichkeit „Notstand“ wird sich auch gestört. Berlin will beispielsweise auf den „Notstand“ verzichten und rief stattdessen am 10. Dezember die Klimanotlage aus. Der Senat lehnt den Begriff ab, weil dieser mit der Notstandsgesetzgebung in der Weimarer Republik und dem Entzug demokratischer Rechte verbunden werde, erklärte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.

Auf Symbolik sollen Taten folgen

Der Symbolik sollen auch Taten folgen. Zum einen bekennen sich die teilnehmenden Städte öffentlich dazu, Maßnahmen gegen den menschengemachten Klimawandel zu ergreifen, beziehungsweise die möglichen Auswirkungen auf diesen bei ihren Ratsentscheidungen mitzudenken. Manche Kommunen legten in den Resolutionen zum Klimanotstand bereits weitere Schritte fest. Konstanz etwa beschloss, das Mobilitätsmanagement für die Stadt und das Energiemanagement für städtische Gebäude prüfen zu lassen.

München hat im Zuge der Ausrufung entschieden, bis 2035 klimaneutral zu werden. Bis Mitte 2020 soll die Verwaltung deshalb einen konkreten Maßnahmenplan erarbeiten. Um einen Schritt in diese Richtung zu machen, wurde zunächst der Radverkehr gefördert: Das Gremium stimmte für erste konkrete Maßnahmen, unter anderem einen Altstadt-Radelring.

EU: Erster Kontinent ruft Klimanotstand aus

Nicht nur deutsche Städte rufen derzeit Klimanotstände aus, auch andere Länder, wie Australien und Amerika tun es – und mit Europa erstmals ein Kontinent. Ende November 2019 hat das Europaparlament den Klimanotstand für Europa ausgerufen – womit der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität eingeräumt wird.

Die Parlamentarier forderten in der Resolution die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten und die globalen Akteure auf, umgehend konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Außerdem müsse die neue EU-Kommission ihre gesamte Arbeit auf die Folgen für Klima und Umwelt abklopfen und sie mit dem Ziel abgleichen, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.

Diese deutschen Städte haben den Klimanotstand ausgerufen:

Stadt Ausrufung am AntragstellerAachen 19. Juni 2019 Lokale InitiativenBad Segeberg 22. Mai 2019 Fridays for FutureBerlin 10. Dezember 2019 Landesregierung Berlin – hat den Begriff abgelehnt, macht aber mitBielefeld 11. Juli 2019 Fridays For Future, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgernähe/Piraten, Die LinkeBochum 6. Juni 2019 PrivatpersonenBonn 4. Juli 2019 Fridays for Future, Parents for Future,Klimawache BonnBrachttal 25. Juni 2019 Freie WählerBühl 10. Juli 2019 Freie WählerDrensteinfurt 29. Mai 2019 PrivatpersonDüren 4. Juli 2019 Fridays for FutureDüsseldorf 4. Juli 2019 JugendratEichwalde 24. September 2019 Bündnis 90/Die Grünen, WIEEngelskirchen 25. September 2019 Klimabündnis OberbergErlangen 29. Mai 2019 Fridays for FutureFehmarn 27. Juni 2019 Bündnis 90/Die GrünenFrankfurt (Oder) 24. Oktober 2019 Bündnis 90/Die Grünen, BI StadtentwicklungGelsenkirchen 11. Juli 2019 SPD und CDUGladbeck 6. Juni 2019S SPD, Bündnis 90/Die GrünenGreifswald 25. Juni 2019 SPD, Bündnis 90/Die Grünen,Die Linke, TierschutzparteiHagen 26. September 2019 Fridays for FutureHamm 9. Juli 2019 Klimabündnis HammHeidelberg 10. Mai 2019 Bündnis 90/Die GrünenHennef 7. Juli 2019 Attac Rhein-Sieg und Naturschutzorganisationen aus der RegionHerford 17. Mai 2019 PrivatpersonHerne 18. Juni 2019 CDU und SPDHerzogenrath 9. Juli 2019 PrivatpersonHorstmar 7. Juni 2019 PrivatpersonJena 4. September 2019 Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die LinkeKamen 9. Juli 2019 k.A.Karlsruhe 16. Juli 2019 Bündnis 90/Die Grünen, SPDKiel 16. Mai 2019 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDPKleve 26. Juni 2019 Fridays for FutureKoblenz 26. September 2019 k.A.Köln 9. Juli 2019 BürgerantragKonstanz 2. Mai 2019 Fridays for FutureLandau 13. August 2019 Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDPLeipzig 30. Oktober 2019 Jugendparlament der Stadt LeipzigLeverkusen 1. Juli 2019 Fridays for FutureLippstadt 3. Juli 2019 Lippstadt for FutureLörrach 26. September 2019 SPD-Fraktion, Piraten/Die LinkeLübeck 23. Mai 2019 PrivatpersonLudwigslust 15. Mai 2019 SPDMainz 25. September 2019 k.A.Marburg 28. Juni 2019 Bündnis 90/Die GrünenMarl 6. Juni 2019 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die LinkeMünster 22. Mai 2019 PrivatpersonNeukirchen-Vluyn 10. Juli 2019 Bündnis 90/Die Grünen und SPDNeumünster 18. Juni 2019 Bündnis 90/Die GrünenPfaffenhofen 14. November 2019 JugendparlamentPoing 28. Juli 2019 SPDPotsdam 14. August 2019 Bündnis 90/Die Grünen, Die Andere, SPD, Die LinkeRadolfzell 23. Juli 2019 Fridays for FutureRostock 25. September 2019 Bündnis 90/Die Grünen,Die Linke/Die Partei, SPDRüsselsheim am Main 27. Juni 2019 Bündnis 90/Die GrünenSaarbrücken 18. Juni 2019 Bündnis 90/Die GrünenSpeyer 22. August 2019 Die LinkeStolberg 10. September 2019 CDU, SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen,Die LinkeTelgte 29. Mai 2019 PrivatpersonTönisvorst 16. Mai 2019 PrivatpersonTrier 29. August 2019 Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, Die LinkeVoerde 9. Juli 2019 Bündnis 90/Die GrünenWarstein 8. Juli 2019 BürgerantragWedel 26. September 2019 Klimaschutzfonds, CDU, SPD, Güne, Linke, FDP, WSIWiesbaden 27. Juni 2019 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, PiratenWolfratshausen 17. September 2019 CSU, SPD, Bündnis 90/Die GrünenWörthsee 25. Juli 2019 Bündnis 90/Die GrünenZorneding 28. Juli 2019 SPD

