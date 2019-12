Notre-Dame und der giftige Bleistaub

Der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat Lücken im Gesundheitsschutz offenbart. Wenn es um die Bewertung der Gefahren von Bleiniederschlag in der Umgebung geht, kommen die Behörden ins Schwimmen.

Paris. In Dächern, an Balkonen und Böden, an Terrassen und Figuren: Blei ist in unzähligen historischen Gebäuden und Denkmälern verbaut. Allein in den Türmen und im Dach von Notre-Dame waren es rund 250 Tonnen. Als die Pariser Kathedrale im April in Flammen aufging, landeten Dutzende Tonnen giftigen Bleistaubs in der Umgebung des Gotteshauses. Doch wie damit umgehen? Die Gesundheitsbehörden hatten für den Fall keine Richtschnur.

Das Problem gibt es auch in anderen historischen Hauptstädten

Nicht nur in Paris offenbarte sich die Lücke. Auch in anderen historischen Hauptstädten wie etwa in Rom und London räumten die Behörden in AP-Recherchen ein, dass es keine Handhabe zur Beurteilung der Gefahr durch Bleistaub gibt, der sich auf dem Boden niederschlägt. Ähnliche Antworten kamen auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO oder der US-Umweltbehörde.

Zwar gebe es Blei-Richtlinien, doch habe keine einen derartigen Großbrand in einer stark bleihaltigen Bausubstanz ins Auge gefasst, hieß es zur Begründung. Als dann bei dem Feuer in Paris Mitte April eine enorme Masse des giftigen Schwermetalls in den Türmen und im Dach schmolz, musste die Stadt unzusammenhängende und unvollständige Daten zusammentragen, um irgendwie einen Grenzwert für Bleibelastung auf Straßen und Plätzen rund um Notre-Dame vorzulegen.

„Zum Zeitpunkt des Brandes in Notre-Dame hatten wir keinerlei Schwellenwert für gefährliche Bleiwerte in der Umgebung“, sagt Anne Souyris, die im Pariser Rathaus für Gesundheitsfragen zuständig ist, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP. So viel Blei sei nie zuvor verbrannt. „Es war ein Weckruf.“

Blei ist besonders gefährlich für kleine Kinder

Bleivergiftungen können zu Schäden an Nerven und Knochenmark, an Leber, Nieren und anderen Organen führen. Sie können die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen und in schweren Fällen sogar mit Koma oder Tod enden. Besonders gefährlich ist die Bleiaufnahme in den Körper für Schwangere und kleine Kinder. Und gerade bei spielenden Kindern gelangt belasteter Staub beim Spielen und Toben leicht in den Mund.

In Frankreich fanden sich Sicherheitsrichtlinien zu Bleiwerten in Gebäuden und Schulen ebenso wie in Farbe, Erde oder Luft. Aber es gab keine Vorgaben für Bleiablagerungen im öffentlichen Raum, wie etwa in Staub auf dem Boden. Nach dem Notre-Dame-Brand aber war offensichtlich, dass das nicht außer Acht gelassen werden durfte: Auf den Pflastersteinen der Île de la Cité hatte sich ein giftiger Film abgesetzt.

„Die Behörden versuchten, nach dem Brand Sicherheitsrichtlinien zu schaffen, indem sie eine Mischung aus alten Fragmenten von Daten und Berichten zusammensetzten“, sagt Anne Souyris. „Aber irgendetwas Offizielles gab es praktisch nicht“, räumt sie ein. Solche Bleimengen im öffentlichen Raum seien einfach nicht als mögliches Problem erkannt worden.

500- bis 800-fache Menge des Sicherheitswerts freigesetzt

Drei Monate nach dem Großbrand, im Juli, gab die regionale Gesundheitsbehörde ARS für Bleistaub auf öffentlichen Plätzen einen Grenzwert von 5000 Mikrogramm pro Quadratmeter aus. Wie AP aus Behördenkreisen erfuhr, wurde diese Zahl unter Zuhilfenahme unvollständiger Datensätze erstellt, darunter ein Bericht des Kulturministeriums über Bleiwerte in Pariser Denkmälern. In Medien kursierten derweil Berichte, dass nach dem Kathedralenbrand Bleiverschmutzungen gemessen wurden, die 500 bis 800-fach über dem Sicherheitswert lagen.

Offizielle Grenzwerte gibt nach AP-Informationen in Paris weiterhin nicht. Auch die WHO bestätigte, dass sie keine Sicherheitsrichtlinien für Bleistaub im freien Raum habe und es auch keine unmittelbaren Pläne dafür gebe.

Langzeitfolgen sind nicht abzusehen

In Paris dauerte es rund vier Monate, bis die belasteten Gehwege gründlich gereinigt worden waren. Derweil wurde Schwangeren und Kindern unter sieben Jahren, die rund um Notre-Dame wohnen, ein Test zur Bestimmung der Bleilast in ihrem Körper angeraten. Bei zwölf Kindern seien erhöhte Bleiwerte im Blut nachgewiesen worden, erklärte die Gesundheitsbehörde. Welche Langzeitfolgen das Feuer auf die Gesundheit haben könnte, sei nicht abzusehen, räumte sie ein.

Im Herbst dann kam ein Aktionsplan der Stadtverwaltung, der unter anderem eine unabhängige epidemiologische Studie zu den Auswirkungen der Bleibelastung umfasst. In einer Stadt, in der das Schwermetall über Jahrhunderte hinweg verbaut und im öffentlichen Raum verwendet wurde, scheint das überfällig. Nach Expertenansicht lässt gerade der Erhalt der alten Bausubstanz in Paris das Risiko steigen.

„Die Bestandserhaltung macht Paris außergewöhnlich“, sagt der Chemiker Neil M. Donahue von der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh. Dass eines der berühmtesten Dächer der Welt verbrannt sei, sei dramatisch. Aber für die Bleibelastung bedeute das ein Übriges: „Es gibt keine Alchemie in dieser Welt. Blei bleibt Blei.“ „Paris ist eine wunderschön erhaltene Stadt“, bestätigt Souyris von der Stadtregierung. „Aber wir wissen, dass wir auch ihr Blei wunderbar erhalten haben.“

RND/AP